Donaldas Trumpas: po JAV smūgių prie Venesuelos „laivelių nebeliko“

„Stabdome narkotikus tokiu lygiu, kokio niekas dar niekada nematė“, – sakė D. Trumpas karinio jūrų laivyno jūreiviams didžiulėje karinio laivyno bazėje Norfolke Virdžinijoje.
„Mums taip gerai einasi, kad laivelių nėra. Iš tikrųjų net žvejybinių laivų – niekas nebenori išplaukti. Apgailestauju, kad tenka tai pasakyti. Tiesiog negalime jokio surasti“, – juokaudamas sakė D. Trumpas.
Per smūgius mažiausiai keturiems laiveliams prie Venesuelos žuvo mažiausiai 21 žmogus, nurodo amerikiečių pareigūnai. Baltieji rūmai teigia, kad šiais smūgiais neleidžiama narkotikams pasiekti Jungtinių Valstijų.
Tačiau demokratai ir daug teisės ekspertų abejoja, ar teisėta naudoti mirtiną jėgą užsienio arba tarptautiniuose vandenyse prieš neperimtus ar neapklaustus įtariamuosius.
D. Trumpas gyrėsi, kad jo politika veikia, ir užsiminė, ir kad kariniai veiksmai galėtų būti išplėsti, apimant ir sausumos kelius.
„Jie nebeatkeliauja jūra, tad dabar turėsime pradėti galvoti apie sausumą, nes jie bus priversti eiti sausuma. Ir leiskit man dabar iškart jums pasakyti, kad tai jiems irgi nesibaigs geruoju“, – sakė jis.
Vėliausias Pentagono paskelbtas smūgis buvo suduotas penktadienį, kai žuvo keturi laivelyje prie Venesuelos buvę žmonės, vadinami narkoteroristais.
