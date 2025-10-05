Trumpas: derybos dėl paliaubų Gazos Ruože truks kelias dienas

„Derybos vyksta dabar. Jos prasidėjo. Truks kelias dienas“, – sakė D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose.
„Pažiūrėsime, kaip viskas klostysis. Bet girdžiu, kad viskas vyksta labai gerai“, – pridūrė jis.
Sekmadienį CNN paskelbtoje žinučių apžvalgoje Trumpas atsakė „taip“ paklaustas, ar Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pritaria karinės kampanijos Gazos Ruože nutraukimui.
Izraelio ir „Hamas“ derybininkai turėjo susitikti Egipto kurorte Šarm el Šeiche, o B. Netanyahu išreiškė viltį, kad Gazos Ruože laikomi įkaitai galėtų būti paleisti per kelias dienas.
Tačiau M. Rubio paragino Izraelį nutraukti bombardavimą Gazos Ruože.
„Manau, kad izraeliečiai ir visi supranta, jog negalima paleisti įkaitų per bombardavimą, tad bombardavimas turi būti sustabdytas“, – sakė valstybės sekretorius CBS laidoje „Face the Nation“.
„Tuo metu negali vykti karas,“ – kalbėjo M. Rubio.
Diplomatinės pastangos suaktyvėjo po teigiamos „Hamas“ reakcijos į D. Trumpo pasiūlytą planą, kuriuo siekiama nutraukti kovas ir paleisti įkaitus Gazos Ruože mainais į Palestinos kalinių paleidimą iš Izraelio kalėjimų.
M. Rubio NBC laidoje „Meet the Press“ teigė, kad yra „logistinių iššūkių“, kuriuos reikia išspręsti, kad būtų galima įgyvendinti įkaitų paleidimą.
Jis taip pat prognozavo, kad ilgalaikius tikslus pasiekti bus „dar sudėtingiau“, kalbėdamas apie tai, kaip bus valdomas nuo karo nukentėjęs regionas ir nuginkluojami kovotojai.
„Neįmanoma per tris dienas sukurti vyriausybinės struktūros Gazoje, kuri nebūtų susijusi su Hamas. Tam reikia laiko“, – NBC kalbėjo M. Rubio.
D. Trumpas CNN sakė, kad netrukus tikisi aiškumo, ar Palestinos kovotojų grupuotė – 2023 m. spalio 7 d. surengusi išpuolį prieš Izraelį, pradėjusį konfliktą – yra pasiryžusi taikai.
JAV prezidentas pridūrė, kad jei „Hamas“ atsisakytų perduoti valdžią, jiems gresia „visiškas sunaikinimas!“
