TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Koalicinė taryba aptars kitų metų biudžeto projektą

2025-10-27 06:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 06:15

Pirmadienį Vyriausybėje posėdžiaus koalicinė taryba – valdančiosios daugumos atstovai ketina tęsti diskusijas apie kitų metų valstybės biudžetą.

Grynieji pinigai. ELTA / Dainius Labutis

Pirmadienį Vyriausybėje posėdžiaus koalicinė taryba – valdančiosios daugumos atstovai ketina tęsti diskusijas apie kitų metų valstybės biudžetą.

0

„Koalicinėje taryboje toliau bus kalbama apie kitų metų valstybės biudžetą – svarbiausias eilutes, prioritetus ir atskirų sričių finansavimą“, – Eltai teigė premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. 

Anot jo, nuolatinis bendravimas svarbus siekiant iki biudžeto priėmimo koalicijoje pasiekti tarpusavio sutarimą.

Koalicinė taryba posėdžiaus praėjus vos kelioms dienoms po to, kai iš pareigų buvo atleista dėl gynybos finansavimo į ginčus su premjere įsivėlusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Biudžeto projektas Seimui buvo pateiktas praėjusią savaitę ir iki gruodžio bus svarstomas parlamento komitetuose.

Iki lapkričio 10 d. kiti Seimo komitetai BFK teiks siūlymus dėl biudžeto projekto, tuomet lapkričio 25 d. parlamento salėje numatytas pirmasis projekto svarstymas.

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

Siūlymus biudžetui gali teikti piliečiai ir kitos suinteresuotos grupės, Seimo nariai, išvadas dėl projekto iki lapkričio 7 d. pateiks Valstybės kontrolė ir Lietuvos bankas.

Po priėmimo Seime valstybės biudžeto projektą per 10 dienų turi pasirašyti prezidentas Gitanas Nausėda.

