Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys ragina perimti oro gynybos žinias iš Ukrainos, regione veikti koordinuotai

2025-08-08 14:14 / šaltinis: BNS
2025-08-08 14:14

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina iš Ukrainos perimti žinias apie oro gynybos ir antidroninių pajėgumų stiprinimą.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ragina iš Ukrainos perimti žinias apie oro gynybos ir antidroninių pajėgumų stiprinimą.

REKLAMA
1

Jis taip pat akcentuoja koordinuotų regioninio veiksmų svarbą.

„Oro gynybos ir antidroninių pajėgumų stiprinimas – iššūkis, reikalaujantis koordinuotų regioninių veiksmų. Šioje srityje patirtį ir naujausias žinias galėtume perimti iš Ukrainos“, – sakė penktadienį nuotoliu susitikime su Lenkijos, Moldovos, Rumunijos ir Ukrainos kolegomis dalyvavęs Lietuvos diplomatijos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot ministro, oro erdvės saugumo užtikrinimas – aktualus klausimas visoms NATO rytinės dalies valstybėms ir kaimynėms, nes, pasak jo, Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmės peržengia sienas ir kelia grėsmę „mūsų valstybių piliečių ir kritinės infrastruktūros saugumui“.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau šią savaitę K. Budrys pastarojo mėnesio bepiločių orlaivių incidentus Lietuvoje ir būtinas priemones Aljanso oro erdvės saugumui užtikrinti aptarė ir su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte.

REKLAMA

BNS skelbė, kad į Lietuvą praėjusio pirmadienio rytą įskrido dronas „Gerbera“, nešęs 2 kilogramus sprogmenų, o pareigūnai Jonavos rajone esančiame poligone jį rado penktadienį.

Tai buvo antras pastarąjį mėnesį fiksuotas iš Baltarusijos įskridusio drono oro erdvės pažeidimas. Liepos 10-ąją į Lietuvą įskrido bepilotis orlaivis „Gerbera“ be sprogmenų.

REKLAMA
REKLAMA

Kariuomenės atstovai laikosi versijos, kad abu orlaiviai pateko į Lietuvą, kai, Rusijai siunčiant juos į Ukrainą, šios elektroninės kovos priemonėmis dronų skridimo trajektorija buvo nukreipta. Pareigūnai pabrėžia tiriantys ir kitas versijas.

Pasak užsienio reikalų ministerijos, Ukrainos iniciatyva organizuotame susitikime politikai taip pat aptarė paramos Ukrainai, energetinio saugumo klausimus, taip pat kovą su Rusijos vykdoma piktybine veikla Europos šalyse ir Europos Sąjungos plėtros klausimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų