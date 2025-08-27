Užsienio reikalų ministro pareigas toliau eis Kęstutis Budrys

„Prezidentas ne tik mato (K. Budrį ministro pareigose – BNS), bet ir visapusiškai pasitiki, linkėdamas jam visokeriopos sėkmes“, – trečiadienį žurnalistams Prezidentūroje sakė vyriausioji prezidento patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė.
Anot jos, Gitanas Nausėda su K. Budriu aptarė būsimus darbus iki kadencijos pabaigos 2028 metais.
Politikos mokslų ir tarptautinių santykių magistro laipsnį turintis K. Budrys yra dirbęs Valstybės saugumo departamente, prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
BNS rašė, kad naujoji Vyriausybė formuojama atsistatydinus socialdemokratui Gintautui Paluckui.
Antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės skyrimui į ministro pirmininko pareigas.
Kartu pasikeitė ir valdančiosios daugumos sudėtis. Naują koaliciją sudarė socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ji turės 82 balsus Seime.
