  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaisgirytė: iš esmės Nausėda patenkintas Budrio darbu

2025-08-19 09:41 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 09:41

Prezidento Gitano Nausėdos išsakytos pastabos dabartiniam Lietuvos diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui yra ne tiek kritika, kiek „palinkėjimai ateičiai", sako šalies vadovo vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė. 

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prezidento Gitano Nausėdos išsakytos pastabos dabartiniam Lietuvos diplomatijos vadovui Kęstučiui Budriui yra ne tiek kritika, kiek „palinkėjimai ateičiai“, sako šalies vadovo vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė. 

11

„Prezidentas iš esmės yra patenkintas užsienio reikalų ministro darbu. Jo išsakytos pastabos yra greičiau palinkėjimas ateičiai. Tai yra tos vietos, į kurias reikia atkreipti didesnį dėmesį“, – antradienį „Žinių radijui“ sakė A. Skaisgirytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusią savaitę G. Nausėda sakė, kad turi pastabų visiems dabartiniams ministrams, tarp jų ir anksčiau jo patarėjo pareigas ėjusiam laikinajam užsienio reikalų ministrui K. Budriui. Pasak šalies vadovo, klausimų kelia kandidatų į ambasadorių pareigas trūkumas.

„Dėl komandos, dėl diplomatinių atstovybių ir dėl to, kad pastaruoju metu jaučiame tam tikrą kandidatų, kurie galėtų užimti atsakingas ambasadoriaus pareigas, badą“, – LNK televizijai teigė G. Nausėda.

Savo ruožu A. Skaisgirytė sako, kad tokių įsisenėjusių problemų neįmanoma išspręsti per 8 mėnesius. 

„Žinoma, kad per 8-is šios Vyriausybės gyvavimo mėnesius neįmanoma išspręsti tų problemų, kurios diplomatinėje tarnyboje kaupėsi metų metais. Tikrai viena iš tokių problemų yra, kai pradedame ieškoti diplomatinių atstovų – rotacija turi vykti“, – sakė prezidento patarėja. 

Pastarosiomis savaitėmis diskutuojama, kokie bus pokyčiai Vyriausybėje, kai po Gintauto Palucko atsistatydinimo atsinaujina valdančioji koalicija.

ELTA primena, kad praėjusią savaitę G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.

Jei ką
Jei ką
2025-08-19 09:52
Iš esmės tai Lietuva neturi jokios savarankiškos užsienio politikos. Tai tik valstybę į pražūtį vedanti Landsbergiuko politikos tąsa.
Atsakyti
Nu
Nu
2025-08-19 09:58
Tipo caras ramus
Atsakyti
news
news
2025-08-19 10:19
Kaip gn gali būti nepatenkintas savo statytiniu...- grynas NEW Broileris 2; Feisai pasikeitė,- turinys lojimo, - NE.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
