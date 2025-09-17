Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Lietuva > Aktualijos

Žygimantas Vaičiūnas sako situaciją stebintis iš šono, viceministru nedirbtų

2025-09-17 13:20 / šaltinis: BNS
2025-09-17 13:20

Netylančias diskusijas dėl kandidatų į energetikos ministro postą laikinai šias pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas sako, kad situaciją stebi iš šono. Jis taip pat užsiminė, kad viceministru dirbti nesutiktų.

Žygimantas Vaičiūnas (nuotr. Fotodiena.lt/Roberto Riabovo)

Netylančias diskusijas dėl kandidatų į energetikos ministro postą laikinai šias pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas sako, kad situaciją stebi iš šono. Jis taip pat užsiminė, kad viceministru dirbti nesutiktų.

„Pagal kompetenciją darom darbus, kuriuos turime daryti, o ministrų skyrimas yra ne paties ministro reikalai. Stebiu iš šono šituos reikalus ir tiek“, – žurnalistams trečiadienį sakė Ž. Vaičiūnas. 

Jis teigė jau sulaukęs siūlymų dėl darbo energetikos srityje.

„Buvom susiplanavę darbus, kuriuos turim pabaigti, planuojam iki pirmadienio, ką turime daryti, planai nesikeičia, o kaip toliau bus, kitas etapas. Turiu vienokių, kitokių siūlymų energetikos srityje, manau, energetikos failas bus ir toliau“, – sakė Ž. Vaičiūnas. 

Jis teigė nesvarstantis galimybės likti ministerijoje ir dirbti viceministru.

„Tokios opcijos nesvarstau, nes, natūralu, politikos formavimas ir įgyvendinimas yra skirtingi dalykai, natūralu, esant kitam ministrui nėra turbūt tokios per daug ambicijos daryti siauresnio profilio darbus“, – sakė Ž. Vaičiūnas.

