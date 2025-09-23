Kalendorius
TV3 naujienos > Sveikata

Ne tik pinigus paleisite vėjais: štai kokių sveikatos preparatų neskubėti įsigyti

2025-09-23 15:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 15:03

Papildų asortimentas šiandien primena tikrą vandenyną – jų esama tiek daug, jog nesunku paskęsti: vieni žada daugiau energijos, kiti – stipresnį imunitetą ar gražesnę odą, tačiau gausybė pasirinkimų neretai kelia daugiau klausimų nei atsakymų.

Ne tik pinigus paleisite vėjais: štai kokių sveikatos preparatų neskubėti įsigyti (Nuotr. spaudos pranešimo)

Papildų asortimentas šiandien primena tikrą vandenyną – jų esama tiek daug, jog nesunku paskęsti: vieni žada daugiau energijos, kiti – stipresnį imunitetą ar gražesnę odą, tačiau gausybė pasirinkimų neretai kelia daugiau klausimų nei atsakymų.

Specialistės patarė, kaip išsirinkti reikalingus ir naudingus maisto papildus, papasakojo, kodėl nerekomenduojama papildų rinktis aklai, ir atskleidė, kuo pasižymi švarios sudėties ir naujos kartos papildai.

Papildus renkamasi atsakingiau

BENU vaistininkė Monika Maleckaitė atkreipia dėmesį, jog papildus besirenkantys vaistinės klientai yra išrankūs, jie daugiau domisi papildų sudėtimi ir gamybos technologijomis. 

„Papildus dažnai renkasi pagal jau atliktus kraujo tyrimus ir juose nustatytą tam tikrų medžiagų trūkumą. Taip pat dažniau juos renkamasi pagal sezoniškumą – pavyzdžiui, rudens pradžioje dažnai teiraujamasi vitamino D, B grupės vitaminų ar multivitaminų komplekso“, – pranešime spaudai sako vaistininkė.

Tyrimai – patikimiausias kelias į tinkamus papildus

Pasak „Antėja“ gydytojos Gaivos Dabravalskienės, kraujo tyrimai yra patikimiausias būdas sužinoti, kokių medžiagų trūksta organizmui: „Bent kartą per metus verta atlikti bendrus tyrimus, o tada, pasitarus su gydytoju ar vaistininku, galima nuspręsti, kokius papildus vartoti.

Dažniausiai nustatomas vitamino D trūkumas – jo tyrimą rekomenduojama atlikti bent du kartus per metus: rudenį ir pavasarį. Jei tyrimai neatliekami, visus metus galima vartoti profilaktinę vitamino D dozę suaugusiems.“

Gydytoja pastebi, kad kita dažna problema yra mažas feritino kiekis, rodantis geležies atsargų stoką, net jei hemoglobinas normalus. „Tokiais atvejais pacientai dažnai jaučia nuovargį, silpnumą, todėl verta reguliariai pasitikrinti ir feritino kiekį. Tai ypač aktualu sergant lėtinėmis ligomis“, – pastebi G. Dabravalskienė.

Kuo pasižymi švarios sudėties papildai?

Vis dažniau girdime kalbant apie švarios sudėties maisto papildus. Anot M. Maleckaitės, tokie papildai dažniausiai neturi ilgo sudėtinių dalių sąrašo – jos yra paprastesnės ir lengviau suprantamos vartotojui. 

„Vengiama ir perteklinio pagalbinių medžiagų naudojimo. Tokiuose papilduose dažniausiai nėra dirbtinių maisto dažiklių, saldiklių ar skonį suteikiančių medžiagų, nėra ir gliuteno ar kitų alergijas sukelti galinčių komponentų. Juose yra mažiau konservantų, siekiama, kad pagalbinės medžiagos būtų natūralios kilmės. Šiuos papildus dažniau renkasi alergijų turintys žmonės, taip pat – veganai ir vegetarai“, – pasakoja vaistininkė.

Kas yra naujos kartos papildai? 

M. Maleckaitė pastebi, jog nemažai vartotojų dėmesio sulaukia ir naujos kartos papildai, gaminami pagal šiuolaikines gamybos technologijas, pavyzdžiui, veikliąją medžiagą įdedant į liposomą ar sukrosomą siekiant pagerinti jos įsisavinimą ar sumažinti šalutinių reiškinių riziką. Tokie papildai gali praversti jaučiant žarnyno disbiozės simptomus, jie yra pagalbinė priemonė sergant lėtinėmis ligomis, pavyzdžiui, dirgliosios žarnos sindromu.

„Naujos kartos papildams dažniau atliekami ir klinikiniai tyrimai, kuriais pagrindžiamas tam tikros formulės ar sudėtinės dalies veiksmingumas, geresnis pasisavinimas. Be to, jie gaminami be glitimo, laktozės, dažiklių, todėl tinka net ir jautresniems vartotojams, taip pat veganams. Tokie papildai gali padėti tiek siekiant maksimalaus darbingumo, tiek ieškant pusiausvyros kasdienėje rutinoje ar rūpinantis ilgalaike sveikata. Rinkoje galima rasti įvairių sprendimų – nuo liposominio vitamino C ar D3 iki hidrolizuoto kolageno, magnio ar melatonino su augaliniais ekstraktais“, – teigia M. Maleckaitė.

Neatsakingo vartojimo pasekmės

G. Dabravalskienė primena, kad maisto papildai, kaip ir sako jų pavadinimas, yra skirti papildyti mitybą, o ne ją pakeisti: „Pirmiausia turėtume stengtis visas reikiamas maistines medžiagas gauti iš subalansuotos mitybos. Visgi, tam tikrais gyvenimo atvejais papildų tikrai prireikia, bet rinktis juos vien pagal reklamą ar draugų rekomendacijas – klaidinga. Šitaip rizikuojame ne tik be reikalo išleisti pinigus, bet ir pakenkti sau, pavyzdžiui, perdozuoti. Papildus, kaip ir vaistus, reikia vartoti atsakingai.“

Neatsakingai vartojant maisto papildus, neįvertinus savo būklės ir nepasitarus su mediku, gali kilti įvairių sveikatos sutrikimų. Perdozavimas gali sukelti alergines reakcijas, virškinimo problemas ir net padidinti riziką susirgti lėtinėmis ligomis. 

„Pavyzdžiui, per didelėmis dozėmis vartojami riebaluose tirpūs vitaminai A, D ir E kaupiasi organizmo audiniuose ir gali tapti toksiški. Per didelis kalio kiekis gali sukelti širdies ritmo sutrikimus“, – įspėja gydytoja.

Ką verta turėti namų vaistinėlėje? 

Anot G. Dabravalskienės, esama kelių papildų, kurie dažnai rekomenduojami platesniam vartojimui. Vieni jų – Omega-3 riebalų rūgštys, kurių pakankamo kiekio dauguma žmonių negauna su maistu, o kokybiški žuvų taukai yra puikus jų šaltinis.  

„Žmonėms, vartojantiems cholesterolį mažinančius vaistus, naudinga bent kelis mėnesius per metus vartoti kofermento Q10 papildus, nes vaistai mažina jo kiekį organizme. Jei žmogus pastebi suprastėjusią plaukų, odos ar nagų būklę, gali išbandyti specialius tam skirtus papildus, tačiau jei pokyčių nėra ar simptomai stiprėja, vertėtų pasitarti su gydytoju“, – pataria G. Dabravalskienė.

Daugiau nebūtinai reiškia geriau

Jai pritaria ir M. Maleckaitė, teigianti, kad daugiau papildų nebūtinai yra geriau, o renkantis multivitaminų ir mineralų kompleksą bei pavienius komponentus šalia, pavyzdžiui, magnį ar vitaminą D, reikėtų atkreipti dėmesį, kokią rekomenduojamą paros dozės dalį sudaro sudėtyje esantis kiekis: „Šių dozių reikėtų neviršyti, nes kai kurios medžiagos gali pabloginti viena kitos įsisavinimą kai yra vartojamos vienu metu.“

Vaistininkė primena, kad dėl papildų vartojimo rekomenduojama pasitarti su vaistininku, kuris visuomet bus pasiruošęs padėti ir rasti tinkamiausią produktą pagal konkrečius poreikius.

Sveikata.lt
