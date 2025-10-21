Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
29
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Lenkai apkaltino lietuvių šeimą: į kalnus nešėsi kūdikį ir papuolė į pavojingą situaciją

(papildyta lietuvių šeimos komentaru)
2025-10-21 14:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 14:49

Tatrų kalnuose vos neįvyko tragedija – leisdamasi nuo aukščiausio Lenkijos viršukalnio Rysy, ledu ir sniegu padengtais takais, šeima su devynių mėnesių kūdikiu pateko į pavojingą situaciją. Kaip teigiama šaltinyje, šeima buvo iš Lietuvos, o netoliese buvęs patyręs kalnų gidas spėjo sureaguoti ir išgelbėjo vaiką, praneša „TVP World“. Lietuviai vėliau tikino, kad juos apšmeižė.

Tatrų kalnuose vos neįvyko tragedija – leisdamasi nuo aukščiausio Lenkijos viršukalnio Rysy, ledu ir sniegu padengtais takais, šeima su devynių mėnesių kūdikiu pateko į pavojingą situaciją. Kaip teigiama šaltinyje, šeima buvo iš Lietuvos, o netoliese buvęs patyręs kalnų gidas spėjo sureaguoti ir išgelbėjo vaiką, praneša „TVP World“. Lietuviai vėliau tikino, kad juos apšmeižė.

REKLAMA
29

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gidas Šymonas Stochas šeštadienį sutiko šeimą iš Lietuvos, kai vedė turistų grupę tuo pačiu maršrutu.

REKLAMA
REKLAMA

Sunkios sąlygos kopti

Tuo metu takas buvo padengtas kietu sniegu ir ledu – tokiomis sąlygomis, kaip teigė „Facebook“ paskyra Tatromaniak, „reikia ne tik tinkamos įrangos, bet ir patirties bei budrumo“. Nepaisydami pakartotinių įspėjimų iš kelių gidų, Slovakijos kalnų gelbėtojo ir kalnų trobelės darbuotojų, tėvai tęsė kopimą.

REKLAMA

Pasiekę viršūnę, pora suprato, kad nusileidimas yra pernelyg pavojingas, ir paprašė Š. Stocho paskolinti jiems prie batų tvirtinamus kramponus bei padėti nusileisti. Gidas atsisakė, žinodamas, kad sujungus grupę virvėmis, jei vienas žmogus paslystų, visi galėtų nukristi.

Šeima buvo neapsidraudusi

Jis patarė šeimai iškviesti gelbėjimo tarnybas, tačiau tėvai atsisakė, nes neturėjo kelionės draudimo.

REKLAMA
REKLAMA

„Jie nusprendė geriau rizikuoti savo vaiko gyvybe, nei sumokėti už gelbėjimą“, – rašoma Tatromaniak įraše.

Susidūręs su gyvybei pavojinga situacija, gidas nusprendė pats paimti kūdikį ir nunešti jį žemyn nuo kalno į saugesnę vietą.

Šis incidentas sukėlė bangą komentarų, kuriuose tėvai buvo griežtai kritikuojami už tai, kad sukėlė pavojų savo 9 mėnesių vaikui. Daugelis interneto vartotojų teigė, kad jų elgesys turėtų būti praneštas policijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeimos reakcija: mus apšmeižė

Vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ savo įvykių versiją paviešino neatsakingu elgesiu apkaltinta lietuvių šeima. Jų teigimu, pats lenkų gidas elgėsi neatsakingai, o vėliau iškraipė faktus. Anot jų, draudimą jie turėjo, į kalnus su vaiku lipa ne pirmą sykį ir oro sąlygos buvo palankios. Pats gidas pasisiūlė panešti vaiką kelis šimtus metrų sudėtingesnėje atkarpoje ir dar darėsi asmenukes tuo metu, tuo galimai sukeldamas pavojų. 

REKLAMA

 

Aukščiausia viršūnė Lenkijoje

Rysy kalnas, besidriekiantis per Lenkijos ir Slovakijos sieną, yra populiarus, tačiau techniškai sudėtingas maršrutas. Rudenį ir žiemos pradžioje ledu padengti takai šį kelią paverčia vienu pavojingiausių regione.

Lenkijos kalnų gelbėjimo tarnyba (TOPR) nuolat įspėja keliautojus patikrinti sąlygas ir vengti kopti be tinkamos žiemos įrangos – kramponų, šalmų ir ledo kirvių.

Įrašu socialiniuose tinkluose pasidalinęs žmogus teigė, kad šis įvykis jį paliko „be žodžių – ne tik kaip Tatruose besilankantį žmogų, bet ir kaip tėvą“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Me
Me
2025-10-21 15:17
Žmonės visiškai neturi proto: gaili pinigų draudimui, nešasi kūdikį į kalnus, o paskui mėgina primesti gidui prievolę jais pasirūpinti ir padėti saugiai nusileisti. O paskui vis tiek girsis soc. tinkluose savo "žygdarbiais", juk neprisipažins, kad sau ir vaikui sukėlė pavojų.
Atsakyti
Daiva
Daiva
2025-10-21 15:12
vaikų teisės reaguos kaip nors?
Atsakyti
nu
nu
2025-10-21 15:20
jo pridurkai...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų