Lenkai apkaltino lietuvių šeimą: į kalnus nešėsi kūdikį ir papuolė į pavojingą situaciją

Gidas Šymonas Stochas šeštadienį sutiko šeimą iš Lietuvos, kai vedė turistų grupę tuo pačiu maršrutu.
Sunkios sąlygos kopti
Tuo metu takas buvo padengtas kietu sniegu ir ledu – tokiomis sąlygomis, kaip teigė „Facebook“ paskyra Tatromaniak, „reikia ne tik tinkamos įrangos, bet ir patirties bei budrumo“. Nepaisydami pakartotinių įspėjimų iš kelių gidų, Slovakijos kalnų gelbėtojo ir kalnų trobelės darbuotojų, tėvai tęsė kopimą.
Pasiekę viršūnę, pora suprato, kad nusileidimas yra pernelyg pavojingas, ir paprašė Š. Stocho paskolinti jiems prie batų tvirtinamus kramponus bei padėti nusileisti. Gidas atsisakė, žinodamas, kad sujungus grupę virvėmis, jei vienas žmogus paslystų, visi galėtų nukristi.
Šeima buvo neapsidraudusi
Jis patarė šeimai iškviesti gelbėjimo tarnybas, tačiau tėvai atsisakė, nes neturėjo kelionės draudimo.
„Jie nusprendė geriau rizikuoti savo vaiko gyvybe, nei sumokėti už gelbėjimą“, – rašoma Tatromaniak įraše.
Susidūręs su gyvybei pavojinga situacija, gidas nusprendė pats paimti kūdikį ir nunešti jį žemyn nuo kalno į saugesnę vietą.
Šis incidentas sukėlė bangą komentarų, kuriuose tėvai buvo griežtai kritikuojami už tai, kad sukėlė pavojų savo 9 mėnesių vaikui. Daugelis interneto vartotojų teigė, kad jų elgesys turėtų būti praneštas policijai.
Šeimos reakcija: mus apšmeižė
Vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ savo įvykių versiją paviešino neatsakingu elgesiu apkaltinta lietuvių šeima. Jų teigimu, pats lenkų gidas elgėsi neatsakingai, o vėliau iškraipė faktus. Anot jų, draudimą jie turėjo, į kalnus su vaiku lipa ne pirmą sykį ir oro sąlygos buvo palankios. Pats gidas pasisiūlė panešti vaiką kelis šimtus metrų sudėtingesnėje atkarpoje ir dar darėsi asmenukes tuo metu, tuo galimai sukeldamas pavojų.
Aukščiausia viršūnė Lenkijoje
Rysy kalnas, besidriekiantis per Lenkijos ir Slovakijos sieną, yra populiarus, tačiau techniškai sudėtingas maršrutas. Rudenį ir žiemos pradžioje ledu padengti takai šį kelią paverčia vienu pavojingiausių regione.
Lenkijos kalnų gelbėjimo tarnyba (TOPR) nuolat įspėja keliautojus patikrinti sąlygas ir vengti kopti be tinkamos žiemos įrangos – kramponų, šalmų ir ledo kirvių.
Įrašu socialiniuose tinkluose pasidalinęs žmogus teigė, kad šis įvykis jį paliko „be žodžių – ne tik kaip Tatruose besilankantį žmogų, bet ir kaip tėvą“.
