Už 50 tūkst. išbandė „Mercedes“ automobilį, kuris vairuoja pats: taip supurtė, kad skrido iš vietos

„Šiandien labai gera diena – pagaliau gavome daug pinigų! Po 50 tūkstančių kiekvienam. O daug pinigų – daug gerų automobilių“, – džiaugėsi P. Garkauskas.
„O čia jau žinokite yra pinigai. Jau čia yra ką pagalvoti“, – jam pritarė I. Paukštys.
Jo pasirinkimas kalba pats už save – 2018-ųjų „Mercedes-Benz S klasė“, 3 litrų benzinas, 270 kW, keturi varantieji ratai.
„Šis mersas dar iš tų laikų, kai skaičiai automobilio pavadinime reiškė, kokią maždaug kubatūrą jis turėtų atitikti. Negalvokite, kad čia yra 450 arklių. Ir automobilis turi 4 varančiuosius ratus, kad žiemą būtų patogiau vairuoti. Tačiau aš šio automobilio vairuoti neketinu – ketinu jo gale įsikurti ofisą“, – juokavo jis.
Ir taip jis padarė – apsivilko patogų kostiumėlį, atsisėdo gale su nešiojamu kompiuteriu ir pasinėrė į „smulkų verslą“. Tačiau, kai automobilis įjungė automatinį režimą ir pats ėmė važiuoti, I. Paukštį taip supurtė, kad skrido tiek kompiuteris, tiek jis pats.
„Tai kaip man dirbti dabar? Kaip tu čia vairuoji dabar? Ne, gerai, viskas normaliai. Merso pakaba komfortiška“, – sunkiai atsidusęs tarė vedėjas.
Garkauskas – „jauno žirgo siela“ su „Porsche Taycan 4S“
Tuo metu P. Garkauskas pasirinko visišką priešingybę – elektrinį „Porsche Taycan 4S“.
„Izidorius išsirinko tokį automobilį, kuris labai aiškiai parodo jo amžių. O „Taycan“ reiškia jauno žirgo siela. Broli, grynai šitas automobilis yra grynai apie mane. Toks amžiumi vyresnis, bet širdyje jaunas žirgas“, – su šypsena sakė jis.
Nors šis modelis – vienas iš tų „Porsche“, kurie greičiausiai praranda vertę, P. Garkauskas nesigailėjo nė cento:
„Mes įprastai įpratę, kad „Porsche“ labai gerai išlaiko savo vertę, o šitas modelis yra kita istorija – turbūt mažiausiai kainą išlaikantis. Bet jeigu esate pirkėjas, už labai gerą kainą galite gauti labai gerą automobilį.“
„Prisipažinsiu, aš irgi būčiau pradžioje pasirinkęs „Porsche Taycan“, bet kadangi tikiu, kad mano verslai užsisuks, automobilį jau turiu, tai įvaizdis yra, o įvaizdis irgi labai svarbus sėkmingiems pardavimams. Tai aš žinau, kad kai pakelsiu eurų pas mane garaže stovės ir „Taycan“, – sakė I. Paukštys.
„Ne, nestovės pas tave, niekas nestovės“, – juokėsi P. Garkauskas.
Daugiau techninės charakteristikos ir kuris iš vedėjų teisus – jaunas žirgas ar „Mercedes“ verslininkas – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!