40 metų laiko kapsulė: kodėl šis 1982-ųjų „Mercedes“ niekada neišriedės į gatves

Šis automobilis – R107 kartos atstovas. Tikras senojo automobilių gamybos testamento atspindys, serijinėje gamyboje išbuvęs nuo 1971-ųjų iki pat 1989-ųjų.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Toks ilgaamžiškumas nebuvo planuotas – tiesiog jo įpėdinis, legendinis R129, beviltiškai strigo kūrimo etape, nes „Mercedes“ vienu metu tiesiog pritrūko ir pinigų, ir inžinerinių pajėgumų jį pabaigti.
Taigi, senasis R107 karaliavo toliau. Būtent ši SL modelio karta pirmą kartą gavo V8 variklį. Tiesa, galingiausio, 5,0 litrų agregato, teko palaukti.
Iš pradžių, nuo 1977-ųjų, jis buvo montuojamas tik į SLC kupė. Bet nuo 1981-ųjų, nutraukus SLC gamybą, šis geidžiamas V8 pagaliau atsidūrė ir po rodsterio 500SL gaubtu.
Ir tai buvo kažkas tokio. 1980-aisiais 240 arklio galių prabangiam kabrioletui buvo rimta paraiška. Pridėkime keturių pavarų automatą, maždaug 1500 kg svorio... Rezultatas? 100 km/val. per 8,5 sekundės ir maksimalus 225 km/val. greitis. Tai gal ir nebuvo grynakraujų sportinių automobilių teritorija, bet prabangiam keliautojui tai buvo mažas stebuklas.
Šio stebuklo 1982-aisiais panoro ir ponas Hough. Tačiau melsvai žalias lakas ir prabangus odos bei medžio salonas jį pakerėjo taip stipriai, kad vyras priėmė neįprastą sprendimą. Užuot mėgavęsis vėju plaukuose, jis pavertė automobilį muziejiniu eksponatu.
Automobilis buvo uždarytas šildomame garaže, kuriame buvo griežtai kontroliuojamas drėgmės lygis. Uždengtas specialiu apdangalu, jis tiesiog stovėjo. Savininkas jį atidengdavo tik tam, kad pasigrožėtų ar parodytų draugams. Taip prabėgo keturi dešimtmečiai.
Apie šį unikalų lobį jau prieš 15 metų išgirdo britų entuziastai iš „SL Shop“ – kompanijos, kuri specializuojasi būtent šiuose modeliuose. Tada ponas Hough, paklaustas apie pardavimą, žinoma, tik kategoriškai papurtė galvą.
Tad galite įsivaizduoti „SL Shop“ nuostabą, kai šiemet sulaukė netikėto skambučio. Savininkas apsigalvojo.
Už kiek automobilis nupirktas – komercinė paslaptis. Bet tai ir nesvarbu. Svarbiausia – sandorio sąlyga. Šis 500SL, per daugiau nei 40 metų taip ir negavęs registracijos numerių, lieka kaliniu. Naujieji savininkai įsipareigojo saugoti jį lygiai taip pat, kaip ir pirmasis.
Jam paruoštas naujas „stiklinis kokonas“ Stratforde. Jis niekada nevažiuos. Jo likimas – būti tobulu, nučiupinėtu 1982-ųjų pavyzdžiu ateities kartoms. Keista, bet savotiškai didinga misija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!