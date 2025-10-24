Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius smarkiai sumažėjo bendrovės „Porsche“ pelnas

2025-10-24 20:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 20:33

Vokietijos sportinių automobilių gamintoja „Porsche“ penktadienį pranešė, kad, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu,  jos pelnas per pirmuosius tris šių metų ketvirčius sumažėjo 95,9 proc.

Porsche 904 Carrera GTS (nuotr. gamintojo)

Devynių mėnesių pelnas po apmokestinimo siekė tik 114 mln. eurų.

Devynių mėnesių pelnas po apmokestinimo siekė tik 114 mln. eurų.

Pagrindinis veiksnys, daręs neigiamą poveikį bendrovės veiklos rezultatams, buvo tas, kad Oliverio Blume‘o – netrukus atsistatydinsiančio bendrovės „Porsche“ generalinio direktoriaus – vadovaujama vadovų komanda pakeitė bendrovės veiklos strategiją.

Visai neseniai buvo atsisakyta plataus užmojo tikslų elektromobilių srityje bei planuotos akumuliatorių gamybos. Taip pat buvo atidėtas naujų elektrinių modelių pristatymas.

Veiklos pelnas per pirmuosius devynis mėnesius siekė vos 40 mln. eurų ir buvo 99 proc. mažesnis nei praėjusiais metais, kai buvo kiek didesnis nei 4 mlrd. eurų.

