Nijolė Pareigytė prakalbo apie svajonės išsipildymą: to troško nuo mažens

Socialiniame tinkle „Instagram“ N. Pareigytė-Rukaitienė paviešino įrašą.
Nijolė Pareigytė prakalbo apie svajonės išsipildymą
Jame moteris parodė nuotraukas iš TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Miestas ar kaimas“ filmavimo užkulisių.
Kartu su kadrais Nijolė pasidalijo ir mintimis apie jos išsipildžiusią vaikystės svajonę – tapimą televizijos laidų vedėja.
Kaip atskleidė moteris, tai ji daro jau daugiau nei du dešimtmečius.
„Televizijoj dirbu jau daugiau nei 20 metų. Su pertraukom, bet vis grįžtu. Kažkada būdama maža mergaitė svajojau apie tai, tėvų miegamajame prieš veidrodį su plaukų šepečiu rankoje, vaidindavau, kad esu reporterė, kalbinu pašnekovus ir vedu laidas!
Svajonės tikrai pildosi, tik reikia nebijoti svajoti ir tų svajonių siekti“, – jautriai rašė N. Pareigytė-Rukaitienė.
