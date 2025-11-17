 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

EK blogina kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę

2025-11-17 16:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 16:32

Europos Komisija (EK) šiek tiek blogina kitų metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę – bendrasis vidaus produktas (BVP) turėtų didėti 3 proc., kai gegužę prognozuotas augimas siekė 3,1 proc.

Pinigai, eurai, grynieji, moneta (Fotodiena.lt)

Tai numatoma naujausioje EK rudens ekonomikos prognozėje.

Tai numatoma naujausioje EK rudens ekonomikos prognozėje.

Šiemet šalies BVP augti turėtų 2,4 proc., o 2027-aisiais – 2,2 proc. Tuo metu infliacija Lietuvoje šiemet turėtų sudaryti 3,4 proc., 2026 m. – 2,8 proc., 2027 m. – 2,7 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų pradžioje realųjį BVP ypač stipriai augino vartojimas ir investicijos, o visų metų BVP augimas prognozuojamas dėl darbo jėgos trūkumo kylant atlyginimams. Infliacijai įtakos daugiausiai turėjo energijos kainų šuolis metų pradžioje bei toliau brangstantys maisto ir paslaugų produktai.

„Iš rudens ekonominės prognozės matyti, kad Lietuvos ekonomikos variklis išlieka ištvermingas, nepaisant sudėtingos geopolitinės aplinkos“, – pranešime teigė EK atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.

Pasak jo, kitąmet pagrindiniu ekonomikos varikliu turėtų tapti gyventojų vartojimas, kurį skatins augantys atlyginimai ir iš antrosios pensijų pakopos išsiimtos lėšos. 

Vis dėlto EK rekomenduoja atkreipti dėmesį į lėtėjantį darbo jėgos augimą, nes darbingo amžiaus gyventojų skaičius toliau mažėja dėl natūralių priežasčių.

Šiemet valdžios sektoriaus deficitas turėtų padidėti iki 2,2 proc. BVP, 2026 m. – iki 2,6 proc. BVP, 2027 m. – 2,7 proc.

Nedarbo lygis kitąmet turėtų sumažėti iki 6,8 proc., kai šiemet siekė 7,1 proc.

indeliai.lt

