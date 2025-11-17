 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija skirs 3 mln. eurų finansavimą DI reguliacinės smėliadėžės veikloms

2025-11-17 09:43 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 09:43

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) skirs 3 mln. eurų finansavimą dirbtinio intelekto (DI) reguliacinės smėliadėžės veikloms Vilniaus, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose.

Pinigai. Eurai. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) skirs 3 mln. eurų finansavimą dirbtinio intelekto (DI) reguliacinės smėliadėžės veikloms Vilniaus, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionuose.

0

Kiekvienam iš regionų bus padalinta po 1,5 mln. eurų Europos Sąjungos fondų lėšų, o projektą įgyvendins Inovacijų agentūra, pirmadienį pranešė ministerija.

Jos teigimu, smėliadėžių tikslas – sudaryti galimybes Lietuvos įmonėms realiomis sąlygomis išbandyti savo DI sprendimus bei užtikrinti atitiktį su ES DI aktu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų tikslas – kad Lietuvos įmonės ne tik naudotųsi DI, bet ir pačios kurtų inovatyvius ir patikimus sprendimus, kurie konkuruoja pasauliniu mastu. Projektas suteiks joms tam reikalingas sąlygas, įrankius ir saugią erdvę eksperimentuoti“, – pranešime sakė ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Anot ministerijos, įgyvendinant projektą bus viešai teikiama informacija apie ES DI aktą ir pagalba įgyvendinimui, o atrinktoms įmonėms bus sudaromos testavimo galimybės ir užtikrinama prieiga prie didelio našumo skaičiavimo (HPC) išteklių. 

Taip pat atrinktoms įmonėms nuo 2026 m. pirmojo ketvirčio bus teikiamos konsultacijos, kurių pagalba bus sumažinta administracinė našta, sukeliama dėl atitikties su nauju ES reguliavimu.

indeliai.lt

