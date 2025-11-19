 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Gero vakaro šou

Nijolei Pareigytei vyrą iš kavos tirščių išbūrė kirpėja: „Po mėnesio jį sutikau“

2025-11-19 09:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 09:15

Šio trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ išvysime tris scenos žvaigždes: renginių bei laidų vedėją Nijolę Pareigytę-Rukaitienę, aktorių Mindaugą Papinigį ir dainininkę Aistę Gaižauskaitę. Ir nors atrodytų, kad apie juos jau daug žinome, ne vienas liksime nustebę. Kuris laisvalaikiu augina pomidorus? Kam antrąją pusę kirpėja išbūrė iš tirščių? O kas vos per kelias dienas išmoko joti žirgu?

Šio trečiadienio TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gero vakaro šou“ išvysime tris scenos žvaigždes: renginių bei laidų vedėją Nijolę Pareigytę-Rukaitienę, aktorių Mindaugą Papinigį ir dainininkę Aistę Gaižauskaitę. Ir nors atrodytų, kad apie juos jau daug žinome, ne vienas liksime nustebę. Kuris laisvalaikiu augina pomidorus? Kam antrąją pusę kirpėja išbūrė iš tirščių? O kas vos per kelias dienas išmoko joti žirgu?

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laidoje visi jie prabils ir apie žinomumą. Aistė dar visai neseniai šovė į populiarumo viršūnę, tuo tarpu jau daugelį metų žinomas Mindaugas teigs, kad bet kokį dėmesį priima kaip komplimentą. O štai anot Nijolės, atsiradus socialiniams tinklams, jai pavyko ir dar labiau priartėti prie gerbėjų.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes kilome labai greitai – tik susikūrėme, ir iškart atėjo žinomumas. Tą labiausiai pajausdavai tuomet, kai kažkur nuėjus tavęs paprašydavo nusifotografuoti, o gal autografo. O dabar faina tai, kad, jeigu apsipirkinėji parduotuvėje, kasininkės tau sako: „Sveikutė!“ O tuomet greit prideda, kad jausmas toks, lyg kartu gyventume“, – juoksis Nijolė.

REKLAMA

„Gero vakaro šou“ akimirkos
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Gero vakaro šou“ akimirkos

Prisiminė pažintį su vyru

Tarp daugybės Nijolės gerbėjų – ir ne vienas vyras. Tačiau nors jai dėmesio netrūko niekuomet, įdomu tai, kad antrąją pusę iš kavos tirščių Nijolei išbūrė... kirpėja!

„Ji sakė, kad mato princą, o tuomet – žiedelį, todėl galimai bus santuoka. Paklausiau, su kuo? Juk tuo metu net draugo neturėjau! Tačiau ji sakė, kad mato aukštą, protingą ir gražų vyrą, o tuomet po mėnesio jį sutikau“, – pasakos Nijolė.

REKLAMA
REKLAMA

Žinoma moteris prisimins, kad savo vyrą Rimvydą pamatė Palangoje, eidama Meilės alėja. O kad jis – tas vienintelis, kurį išbūrė kirpėja, jai priminė Goda Alijeva. Grupė „69 danguje“ buvo keletą kartų koncertavusios Rimvydo valdomame klube, o pati Goda pažinojo net jo tėvus.

Apie meilę ir santykius laidoje prabils ir Aistė. Sulaukusi klausimo, kada žinoti, kad santykiai – nepavykę, ji ilgai atsakymo neieškos. „Man atrodo, kad jei atsiranda abejonės, tada nėra jokių abejonių“, – užtikrintai sakys ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kad santykiuose pasitaiko visokių „gaidiškų“ etapų (apie kuriuos yra dainavusi Aistė), pripažins ir N. Pareigytė-Rukaitienė. „Jei vienas ko nors norėsi – nesigaus. Bet jei norėsite abu, tuomet visus etapus įmanoma praeiti ir išgyventi“, – sakys ji.

O ką apie meilę ir vaikus papasakos M. Papinigis, sužinosite šio vakaro laidoje.

„Gero vakaro šou“ – trečiadieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų