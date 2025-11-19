Nijolei Pareigytei vyrą iš kavos tirščių išbūrė kirpėja: „Po mėnesio jį sutikau“

Laidoje visi jie prabils ir apie žinomumą. Aistė dar visai neseniai šovė į populiarumo viršūnę, tuo tarpu jau daugelį metų žinomas Mindaugas teigs, kad bet kokį dėmesį priima kaip komplimentą. O štai anot Nijolės, atsiradus socialiniams tinklams, jai pavyko ir dar labiau priartėti prie gerbėjų.
„Mes kilome labai greitai – tik susikūrėme, ir iškart atėjo žinomumas. Tą labiausiai pajausdavai tuomet, kai kažkur nuėjus tavęs paprašydavo nusifotografuoti, o gal autografo. O dabar faina tai, kad, jeigu apsipirkinėji parduotuvėje, kasininkės tau sako: „Sveikutė!“ O tuomet greit prideda, kad jausmas toks, lyg kartu gyventume“, – juoksis Nijolė.
Prisiminė pažintį su vyru
Tarp daugybės Nijolės gerbėjų – ir ne vienas vyras. Tačiau nors jai dėmesio netrūko niekuomet, įdomu tai, kad antrąją pusę iš kavos tirščių Nijolei išbūrė... kirpėja!
„Ji sakė, kad mato princą, o tuomet – žiedelį, todėl galimai bus santuoka. Paklausiau, su kuo? Juk tuo metu net draugo neturėjau! Tačiau ji sakė, kad mato aukštą, protingą ir gražų vyrą, o tuomet po mėnesio jį sutikau“, – pasakos Nijolė.
Žinoma moteris prisimins, kad savo vyrą Rimvydą pamatė Palangoje, eidama Meilės alėja. O kad jis – tas vienintelis, kurį išbūrė kirpėja, jai priminė Goda Alijeva. Grupė „69 danguje“ buvo keletą kartų koncertavusios Rimvydo valdomame klube, o pati Goda pažinojo net jo tėvus.
Apie meilę ir santykius laidoje prabils ir Aistė. Sulaukusi klausimo, kada žinoti, kad santykiai – nepavykę, ji ilgai atsakymo neieškos. „Man atrodo, kad jei atsiranda abejonės, tada nėra jokių abejonių“, – užtikrintai sakys ji.
Kad santykiuose pasitaiko visokių „gaidiškų“ etapų (apie kuriuos yra dainavusi Aistė), pripažins ir N. Pareigytė-Rukaitienė. „Jei vienas ko nors norėsi – nesigaus. Bet jei norėsite abu, tuomet visus etapus įmanoma praeiti ir išgyventi“, – sakys ji.
O ką apie meilę ir vaikus papasakos M. Papinigis, sužinosite šio vakaro laidoje.
