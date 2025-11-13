Mokslininkams pavyko iššifruoti Hitlerio DNR: paneigė dešimtmečius sklindantį gandą

Išanalizavę Hitlerio DNR, laidos kūrėjai nustatė, kad diktatorius sirgo Kalmano sindromu, kuris paveikia lytinių organų vystymąsi. Tipiniai simptomai yra žemas testosterono lygis, nenormalus lytinių organų vystymasis ir uoslės stoka, rašoma „DailyMail“.
Atsakymo ieškojo ilgus metus
Vokietijos Potsdamo universiteto istorikas dr. Alexas Kay'us dokumentiniame filme pasakoja: „Niekas niekada iki galo negalėjo paaiškinti, kodėl Hitleris visą gyvenimą jautėsi taip nejaukiai tarp moterų arba kodėl jis, tikriausiai, niekada neužmezgė intymių santykių su moterimis.
„Tačiau dabar, kai žinome, kad jis sirgo Kallmanno sindromu, tai gali būti atsakymas, kurio ieškojome.“
Tai taip pat paaiškintų, kodėl Hitleris nesusilaukė vaikų su savo drauge Eva Braun, nepaisant jo tvirtinimų, kad vokiečiai turi dideles šeimas, siekdami skatinti arijų rasę. „Hitleris akivaizdžiai labai prieštarauja tam, neturėdamas jokios šeimos, neturėdamas vaikų, nebūdamas vedęs“, – sako dr. Kay'us.
„Jis gana efektyviai kuria vyro, visiškai atsidavusio tėvynei, įvaizdį. Mūsų atradimas tvirtai rodo, kad tai galėjo būti tik patogi priedanga jo Kallmanno sindromui.“ Nors Hitleris yra vienas labiausiai tyrinėjamų žmonių istorijoje, jis išlieka savotiška mįsle. Apie jo, kaip diktatoriaus, pradėjusio pasaulinį karą ir vadovavusio šešių milijonų žydų genocidui Holokausto metu, gyvenimą parašytos ištisos bibliotekos, tačiau jo kilmė tebėra gaubiama paslapties.
Itin slaptas gyvenimas
Jis buvo pagarsėjęs savo asmeninio gyvenimo slaptumu ir norėjo laikyti savo ligos istoriją paslaptyje net ir po savižudybės.
Archyvinėje medžiagoje, įrašytoje po to, kai Hitleris nusišovė Berlyno bunkeryje, jo asmeninis tarnas Heinzas Linge, kuris matė paskutines tirono akimirkas, sakė:
„Aš buvau paskutinis, kuris su juo atsisveikino, ir pirmasis po savižudybės įžengęs į kambarį bunkeryje. Jis man įsakė penkias dienas anksčiau atnešti benzino kūnams sudeginti. Mes juos sudeginome sode.“
Hitlerio kūnas buvo sunaikintas, tačiau jo kraujo likučiai išliko, o tai reiškia, kad praėjus 80 metų po karo pabaigos, jį dabar galima analizuoti.
Išsaugojo DNR
Amerikiečių kareivis pulkininkas Roswellas Rosengrenas, informacijos karininkas, pavaldęs sąjungininkų pajėgų vyriausiajam vadui generolui Eisenhoweriui, buvo tas žmogus, kuris netyčia išsaugojo Hitlerio DNR, iškirpdamas audinio atraižą nuo Hitlerio sofos kaip atminimo dovaną.
Tai įvyko maždaug 40 metų prieš tai, kai buvo atrasta, kad DNR galima profiliuoti baudžiamosiose bylose. Jo anūkas Erikas Rosengrenas laidoje pasakoja:
„Kai sąjungininkų pajėgos susirinko Berlyne, jis ten buvo ir, manau, turėjo būti tarp pirmosios amerikiečių grupės, įžengusios į Hitlerio bunkerį.
Nežinau, kiek laiko po Hitlerio savižudybės būtų įvykęs tas apsilankymas. Kūnų nebebuvo, bet ant sofos buvo kraujo. Mano senelis nukirpo kraujo atraižą.
Tai toks galingas atminimo dovanėlė. Jam tai buvo tikras Hitlerio mirties karo pabaigoje simbolis.“
Paneigė gandus
Kraujo dėmę ištyrė tarptautinių specialistų komanda, vadovaujama profesoriaus Turi Kingo iš Bato universiteto, teismo medicinos eksperto, kuris analizavo Ričardo III palaikus, kai jis buvo iškastas Lesterio automobilių stovėjimo aikštelėje. Jie ištyrė DNR ir sekvenavo Hitlerio genomą – visą bet kurio organizmo genetinę sandarą, apimančią apie 3 milijardus genetinių instrukcijų.
„Turėjome viliojančių užuominų apie Hitlerį“, – sako ji, – „bet dabar turime genetinės informacijos, kuri tai patvirtina. DNR galima prilyginti kitam tekstui, padedančiam išspręsti istorines paslaptis.“ Pirma, jie paneigė mitą, kad Hitleris turėjo žydišką kilmę – gandą, kuris išliko dešimtmečius.
Hitleris netgi paskelbė oficialią savo šeimos istorijos versiją, kad išsklaidytų istorijas, jog jo močiutė Maria Schicklgruber pastojo dirbdama žydų namuose. Ir ta šeimos istorija, pasak profesoriaus Kingo, buvo teisinga, nes fiurerio DNR rodo, kad jis nebuvo nei nesantuokinis, nei žydas.
„Y chromosoma rodo, kad Hitleris iš tiesų yra Hitleris, kitaip jis nebūtų gavęs DNR atitikmens su vyriškos linijos giminaičiu. Jei jis turėtų žydišką kilmę, to atitikmens nebūtų.“
Linkęs į psichines ligas
Hitlerio psichologinė būsena taip pat karštai diskutuojama, kai kurie istorikai mano, kad jis buvo linkęs į psichines ligas.
Taigi, komanda nusiuntė Hitlerio DNR rezultatus pasaulyje pirmaujančiai Orhuso universiteto Danijoje komandai, kad ši įvertintų jo genetinį polinkį į psichikos ir neurologinės raidos sutrikimus.
Testavimai parodė, kad jo tikimybė susirgti ADHD yra didesnė nei vidutinė, ir jis patenka į didžiausią 1 procentą žmonių, kuriems gresia autizmas, bipolinis sutrikimas ir šizofrenija – ligos, kurios yra paveldimos šeimoje.
Jo antros eilės pusseserė Aloisia Veit daugelį metų praleido uždaryta psichiatrijos įstaigoje Vienoje. Jos haliucinacijos ir kliedesinis elgesys dažnai reikšdavo, kad ji buvo prikaustyta prie lovos.
„Čia galite pamatyti šizofrenijos balų pasiskirstymą populiacijoje ir matyti, kad Hitleris yra pačiame pasiskirstymo gale“, – sako profesorė Ditte Demontis, Orhuso psichiatrijos genetikė, pridurdama, kad jis turi labai aukštą šizofrenijos balą.
Analizė parodė, kad jis taip pat turėjo didelį genetinį polinkį į antisocialų elgesį – tai veiksnys, padedantis diagnozuoti, ar asmuo yra psichopatas. Rašytojas ir psichiatras profesorius Michaelas Fitzgeraldas sako: „Manau, kad mes visiškai pagrįstai galime vartoti terminą „nusikalstama autistinė psichopatija“ apibūdindami Hitlerį. Tai pabrėžia: pirma, jo nusikalstamumą, antra, jo autizmą, ir trečia, jo psichopatiją. „Tai labai sudėtingas mišinys. Hitleris yra vienas iš milijono, o gal vienas iš milijardo“, – tęsė jis.
Seksualinės anomalijos
Galiausiai komanda išanalizavo Hitlerio DNR, ieškodama seksualinių anomalijų. Diktatorius jautėsi nepatogiai savo kailyje, niekada nenorėjo nusirengti prieš nieką ir nerodė jokių sveiko libido požymių, kuriuo mėgavosi kiti nacių lyderiai. Mirties šešėlis apgaubė jo santykius su moterimis. Vienas istorikas apskaičiavo, kad iš septynių su Hitleriu romantiškai susijusių moterų – trys nusižudė, o dar mažiausiai trys bandė tai padaryti. Pirmieji probleminiai jo santykiai buvo aprašyti 1953 m. išleistuose memuaruose „Jaunasis Hitleris, kurį pažinojau“, kurių autorius buvo jo draugas Augustas Kubizekas. Jame pasakojama, kaip Hitleris paauglystėje buvo įsimylėjęs merginą vardu Stephanie.
Jis teigė, kad Hitleris fantazavo apie Stephanie pagrobimą, kol jiedu žūsta melodramatiškoje mirties sutartyje.
„Tai pirmas ir paskutinis kartas, kai girdėjau jį rimtai kalbant apie savižudybę“, – sakė Kubizekas. „Jis įšoktų į Dunojų ir padarytų tam galą. Bet Stephanie turėtų mirti kartu su juo. Jis to reikalavo.“
1929 m., kai Hitleriui buvo 40 metų, jis palaikė disfunkcinius santykius su savo įseserėle Geli Raubal, kuri, būdama 21 metų, buvo perpus jaunesnė už jį. Gyvendama dusliai slaptai nacių lyderio bute MiuncheneKalmano sindromas, ji 1931 m. nusišovė.
„Hitleris buvo akivaizdžiai susižavėjęs, apsėstas savo įseserės Geli Raubal taip, kaip nebuvo apsėstas jokios kitos moters savo gyvenime nei prieš, nei po to“, – sako dr. Kay. „Ji jautėsi įkalinta Hitlerio dėmesio. Hitleris kontroliavo. Hitleris pavydėjo.“
Ilgiausi santykiai
Ilgiausi ir patvariausi Hitlerio santykiai buvo su Eva Braun, kuri per 14 metų du kartus bandė nusižudyti.
Pasak jų namų tvarkytojo Herberto Doehringo ir jo žmonos Annos, kuri buvo virėja, pora niekada nemiegojo kartu. „Mano žmona visada buvo labai smalsi, kaip ir aš... ir ji dažnai skalbdavo Hitlerio drabužius“, – sakė Doehring, kuris nuo 1936 iki 1953 m. dirbo Hitlerio Berghofo administratoriumi.
„Ir pirmiausia ji visada patikrindavo, ar nebuvo lytinių santykių, bet niekada nebuvo jokių įrodymų.
„Mano žmona patikrino paklodes ir nebuvo jokių lytinių santykių požymių. Niekada.“
Mokslininkai mano, kad neįprastą Hitlerio seksualinį elgesį galima paaiškinti Kallmanno sindromu.
Profesorius Jorma Toppari, Suomijos Turku universiteto specialistas, sako: „10 procentų vaikų, turinčių tokio tipo mutaciją, gali turėti mažą penį, „mikropenį“. Daug dažnesnis požymis būtų tai, kad sėklidės normaliai nenusileidžia į kapšelį.“
Su tuo sutinka ir Tavistoko medicininės psichologijos instituto profesorius Brettas Kahras.
„Kai jis buvo jaunas vyras, tarnavo armijoje ir... nusirengdavo prieš savo kareivius, kiti vyrai iš jo šaipydavosi ir sakydavo: „Tavo penis mažesnis nei visų kitų“, – sakė profesorius Kahras.
„Jaunam berniukui, jaunam vyrui tai gali būti psichologiškai traumuojanti labiau nei bet kas kita.“
Kalmano sindromas
Net paties Hitlerio medicininiai įrašai, kuriuos parašė fiurerio asmeninis gydytojas dr. Theodoras Morellis, rodo, kad Hitleris sirgo Kalmano sindromu.
Tai įrašas iš Morello dienoraščio:
„Dabar sausio 24 d. Ir mes matome 25 miligramus testosterono, suleisto. Taigi, žinome, kad jis reguliariai švirkščia Hitleriui testosterono. Deja, Morellis savo užrašuose aiškiai nepaaiškina, kodėl jis duoda Hitleriui testosterono, bet jis tikrai jį gauna gana reguliariai.“
Ilgas Hitlerio negalavimų sąrašas gali paaiškinti, kodėl jis taip slėpė savo sveikatą. Jis tikėjo, kad eugenika, selektyvus populiacijos veisimas, užtikrins arijų rasės grynumą.
Nuo pat pirmųjų diktatoriaus dienų jis leido priverstinai sterilizuoti žmones su psichine ir fizine negalia, o 1939 m. pasirašė dekretą, leidžiantį vykdyti valstybės organizuojamą eutanazijos programą.
Deja, jis pats galėjo būti vienas pirmųjų savo sąraše.
„Hitlerio politika visiškai sukasi apie eugeniką“, – sako profesorius Kingas. „Jei jis būtų galėjęs pažiūrėti į savo DNR [ir nuspręsti], ar eiti į dujų kameras, ar ne, jis beveik neabejotinai būtų pats ten pasiųstas.“
