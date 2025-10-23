Šie ženklai parodys, ar jūsų partneris – psichopatas: atpažinkite laiku

Kai kurie žmonės, turintys vadinamųjų „tamsiųjų asmenybės bruožų“, tokių kaip psichopatija ar narciziškumas, prisilietimą naudoja ne tam, kad parodytų meilę, o tam, kad valdytų savo partnerį, manipuliuotų ir labiau įsitvirtintų santykiuose.
Prisilietimas – ne visada meilės išraiška
Tyrimą atlikę Binghamtono universiteto psichologai nustatė, kad žmonės, pasižymintys psichopatijos, narciziškumo ar makiavelizmo bruožais, linkę naudoti prisilietimus kaip manipuliacijos priemonę, rašoma dailymail.co.uk.
Profesorius Richardas Mattsonas pabrėžė: „Ne visi prisilietimai kyla iš gerų ketinimų ir ne visi apkabinimai yra nekalti.“
Anot jo, prisilietimas gali būti naudojamas siekiant savanaudiškų tikslų – partnerio sąskaita. Nors prisilietimas dažnai laikomas meilės, rūpesčio ar artumo išraiška, tyrėjai primena, kad kai kuriems žmonėms jis gali tapti valdžios įrankiu santykiuose.
Kai prisilietimas tampa kontrolės priemone
Teigiami prisilietimai – draugiškas apkabinimas, rankos paspaudimas ar apkabinimas per pečius – paprastai sukelia malonius jausmus. Tačiau tie patys gestai gali tapti neigiami, jei juos naudoja manipuliuojantis partneris.
„Mums buvo įdomu ištirti, kaip prisilietimas gali būti naudojamas manipuliacijos tikslams, ypač kai žmogus pats nemėgsta būti liečiamas“, – teigė profesorius R. Mattsonas.
Tyrime dalyvavo 500 JAV studentų, esančių romantiniuose santykiuose. Jie atsakė į klausimus apie savo santykį su prisilietimu ir apie tai, ar patys linkę jį naudoti kitam žmogui nenaudingais tikslais.
Be to, dalyviai taip pat pildė klausimynus, vertinančius jų vadinamuosius „Tamsiojo triado“ asmenybės bruožus – psichopatiją, narciziškumą ir makiavelizmą.
Skirtingos manipuliacijos taktikos tarp vyrų ir moterų
Tyrimo rezultatai atskleidė ir įdomių skirtumų tarp lyčių. Vyrai, jaučiantys nerimą dėl savo santykių statuso, dažniau naudojo vadinamąjį „prievartinį prisilietimą“ – fizinį gestą, skirtą užtikrinti ar atgauti partnerio dėmesį.
„Toks elgesys gali būti būdas ieškoti patvirtinimo ar apsaugos, ypač kai kyla pavydas“, – aiškina mokslininkai.
Moterys, pasižyminčios tamsiaisiais bruožais, dažnai pačios dažniau vengia prisilietimo, tačiau taip pat jį naudoja kaip „valdžios“ stiprinimo priemonę. Kitaip tariant, jos prisilietimą panaudoja ne emociniam ryšiui, o kontrolei įgyti.
Įdomu tai, kad moterys, turinčios didesnį santykių nerimą (nuolatinę baimę būti paliktoms partnerio), dažniau jaučia pasibjaurėjimą prisilietimu, nors ir pačios gali jį panaudoti manipuliacijai.
Kodėl verta atkreipti dėmesį į šiuos ženklus
Mokslininkų teigimu, „Tamsiojo triado“ bruožai dažnai koreliuoja su sunkumais romantiniuose santykiuose – dažnesniais konfliktais, o kartais net smurtu. Todėl svarbu atpažinti subtilius signalus, kad prisilietimas naudojamas ne artumui, o kontrolei.
Tyrimas, publikuotas žurnale „Current Psychology“, yra pirmasis, parodęs aiškų ryšį tarp tamsiųjų asmenybės bruožų ir prievartinio prisilietimo.
„Mūsų rezultatai pabrėžia, kad norint suprasti, kaip prisilietimas veikia romantiniuose santykiuose, būtina atsižvelgti į asmenybės bruožus ir prisirišimo tipus“, – teigia autoriai.
Kaip atpažinti psichopatą
Psichopatai nėra vienodi, tačiau dažniausiai jiems būdingi keli požymiai:
- paviršutiniškas žavesys;
- perdėtai teigiamas savęs vertinimas;
- impulsyvumas ir nuolatinis poreikis stimuliacijai;
- patologinis melavimas;
- manipuliavimas kitais;
- empatijos ir kaltės jausmo stoka.
Nors daugelis psichopatų nėra linkę į fizinį smurtą, jie vis tiek kelia pavojų aplinkinių emocinei būklei. Dažnai jie moka puikiai apsimesti – keisti savo reakcijas ir nuomones, kad atrodytų „normalūs“ ir būtų labiau mėgstami.
Pavyzdžiui, vienas diagnozuotas psichopatas Jacobas Wellsas yra prisipažinęs, kad, sutikęs naują žmogų, stengiasi tapti „įdomiausiu žmogumi, kurį kitas kada nors sutiko“. Jis netgi meluoja apie savo, neva, paslaptis, kad pelnytų visišką pašnekovo pasitikėjimą.
Tokie žmonės dažnai turi vadinamąjį „dirbtiną žavesį“, paviršutiniškas emocijas ir puikiai manipuliuoja kitais. Jie gali daryti paslaugas tik tam, kad vėliau gautų atlygį.
Net psichologai, sukūrę psichopatijos vertinimo testus, įspėja, kad trumpalaikio kontakto metu psichopatą atpažinti beveik neįmanoma – jie moka įtikinti ir sužavėti.
Tad jei jūsų partneris apkabina jus po konflikto, spusteli petį ar paima už rankos, verta paklausti savęs – ar tai tikrai meilės ženklas, ar subtili valdžios demonstracija?
