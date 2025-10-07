Kalendorius
Spalio 7 d., antradienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė kol kas nėra sulaukusi kandidato į kultūros ministrus pavardės

2025-10-07 15:35 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 15:35

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui skelbiant, kad jo vedama partija jau turi naują kandidatą į kultūros ministrus, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas potencialaus pretendento pavardės dar nėra sulaukusi.

Inga Ruginienė. ELTA / Dainius Labutis

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui skelbiant, kad jo vedama partija jau turi naują kandidatą į kultūros ministrus, ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kol kas potencialaus pretendento pavardės dar nėra sulaukusi.

REKLAMA
1

„Kol kas potencialaus kultūros ministro pavardė premjerei dar nėra pateikta“, – komentare Eltai nurodė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.

REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikino, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau jo taip pat neįvardijo. Pasak jo, galimą kandidatą į ministrus pristatys premjerė I. Ruginienė, kai ši grįš iš darbinio vizito Ukrainoje.

REKLAMA

Visgi, socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė tikino, kad galimo kandidato pavardė koalicinei tarybai nebuvo pristatyta.

ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.

REKLAMA
REKLAMA

Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.

Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. D. Labučio) (nuotr. Elta)
Premjerė pasakė, ko tikisi iš būsimo kultūros ministro (9)
Ignotas Adomavičius atsistatydino iš kultūros ministro pareigų (tv3.lt koliažas)
Klausimas „Kieno Krymas?“ išvertė Ignotą Adomavičių iš pareigų – viskas įvyko per kelias valandas (263)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Opozicija kviečia į tribūną pasiaiškinti Ruginienę dėl „aušriečiams“ atiduotos Kultūros ministerijos (47)
Inga Ruginienė (nuotr. Dainiaus Labučio)
Premjerė – prieš Žemaitaičio siūlymą naikinti KT: net nėra apie ką šnekėti (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų