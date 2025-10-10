Šakalienė tikisi per rudens sesiją priimti sprendimus dėl naujų poligonų vietos

Anot ministrės, baigiamas rengti ir įstatymo projektas, kuriame bus numatytos naudos poligonus priimančioms savivaldybėms.
„Tikrai norime rudens sesijoje, kad būtų visi įstatyminiai projektai pateikti, visi susitarimai pasirašyti ir pradėtume judėti su praktiniais darbais. Yra tų darbų skirtingų, priklausomai nuo teritorijų – vienur jų yra daugiau, kitur jų yra mažiau, tai čia bus labai svarbus tas galutinis sprendimas“, – žurnalistams Prezidentūroje sakė D. Šakalienė.
Pasak jos, šiuo metu dėl poligonų vietų kalbama su savivaldybėmis. Kaip ir anksčiau, specialistai yra išskyrę septynias potencialias teritorijas.
„Jeigu pavyks susitarti su savivaldybėmis, kurių teritorijos yra labiausiai pageidaujamos kariuomenės, tai puiku. Jeigu ne, tai tada judėsime žemyn. Bet pirmiausia, susitarimas su savivalda, tiktai po to informacija apie tai ir po to jau mes judame tada į Seimą su įstatymu“, – kalbėjo ministrė.
Politikė pabrėžė nenorinti įvardyti potencialių vietų poligonams, nes siurprizai nuvilia žmones ir kuria prielaidas nedraugiškoms valstybėms organizuoti informacines operacijas prieš Lietuvą ir kariuomenės plėtrą.
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis pranešė, jog savivaldybės su Krašto apsaugos ministerija penktadienį pasirašys memorandumą dėl poligonų steigimo ir finansinės paskatos savivaldai.
Jis nurodė konkrečių teisės aktų dėl naujų poligonų dar nematęs, bet memorandumas „duoda garantą, kad šita kryptis yra teisinga“.
Prezidentūroje penktadienį vyksta Regionų forumas, kuriame Vyriausybės, parlamento vadovai aptaria savivaldos ir regioninės politikos klausimus.
BNS rašė, kad vienas iš ketinamų steigti poligonų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų, dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
A. Klišonis sakė, kad su KAM atstovais aptarti teritorijų dydžiai, bet LSA neturinti informacijos apie poligonų vietą, nes tai bus derinama tiesiogiai su savivaldybe.
