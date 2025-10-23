Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gitanas Nausėda ragina ES į sankcijų Rusijai paketą įtraukti „Lukoil“

2025-10-23 18:33 / šaltinis: BNS
2025-10-23 18:33

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėdas ragina Europos Sąjungos (ES) lyderius į 20-ąjį Bendrijos sankcijų Rusijai paketą įtraukti šios valstybės naftos milžinę „Lukoil“.

Gitanas Nausėda. ELTA / Julius Kalinskas

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėdas ragina Europos Sąjungos (ES) lyderius į 20-ąjį Bendrijos sankcijų Rusijai paketą įtraukti šios valstybės naftos milžinę „Lukoil".

3

„19-ame Europos pakete „Lukoilo“ bendrovė nėra įtraukta, dabar pradėsime svarstyti 20 paketą. Kaip tik ir pasiūliau, sakau, o kiek mes laikysime „Lukoilą“ šventa karve ir kodėl mes negalime įtraukti šios bendrovės į sankcijų paketą taip pat?“ – Prezidentūros pateiktame komentare Briuselyje ketvirtadienį kalbėjo G. Nausėda.

„Tai tikrai suduotų esminį smūgį Rusijos ekonomikai, kuri ir taip jau ant molinių kojų stovi“, – pridūrė Lietuvos vadovas.

BNS rašė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) šią savaitę įvedė priemones, nukreiptas prieš dvi didžiausias Rusijos naftos bendroves.

Sankcijos apima viso „Rosneft“ ir „Lukoil“ turto Jungtinėse Valstijose įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis Rusijos įmonėmis.

„Ką aš savo kalboje pažymėjau, kad 19-ame sankcijų pakete mes kovojame daugiau su Rusijos suskystintų dujų ir dujų apskritai importu, bet Amerikos pavyzdys rodo, kad reikia kovoti ir su naftos importu“, – sakė G. Nausėda.

Taip jis kalbėjo Briuselyje vykstančioje Europos Vadovų Taryboje (EVT), kurioje ES šalių vadovai aptarė 19-ąjį sankcijų paketą, diskutavo apie paramą Ukrainai ir spaudimo Rusijai stiprinimą.

