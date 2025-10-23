Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos prezidentas paragino Europos lyderius stiprinti Ukrainos pozicijas

2025-10-23 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 15:40

Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje Briuselyje dalyvaujantis šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino Europos Sąjungos (ES) lyderius stiprinti Ukrainos pozicijas tiek mūšio lauke, tiek ir prie derybų stalo, teikiant karinę ir finansinę pagalbą bei saugumo garantijas.

Gitanas Nausėda BNS Foto

Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje Briuselyje dalyvaujantis šalies vadovas Gitanas Nausėda ketvirtadienį paragino Europos Sąjungos (ES) lyderius stiprinti Ukrainos pozicijas tiek mūšio lauke, tiek ir prie derybų stalo, teikiant karinę ir finansinę pagalbą bei saugumo garantijas.

0

„Tėra vienas būdas sustabdyti Rusiją – užtikrinti taiką per jėgą“, – pranešime cituojamas prezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad Europa turi kuo greičiau apsispręsti dėl įšaldytų Rusijos aktyvų panaudojimo Ukrainai atstatyti ir paragino Europos Komisiją parengti konkrečius teisinius pasiūlymus dėl reparacijų paskolų.

EVT posėdyje prezidentas taip pat kalbėjo apie Ukrainos ir Moldovos derybas dėl narystės ES, ragino didinti spaudimą Rusijai.

EVT posėdžio išvakarėse, trečiadienį, Lietuvos vadovas taip pat dalyvavo ES ir Egipto viršūnių susitikime.

