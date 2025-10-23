Katalonijos veteranų iššūkis: ar „Žalgiris“ nutrauks nesėkmių seriją prieš „Barcelona“?

Kol kas abi komandos turi vienodą pergalių ir pralaimėjimų balansą – 3 laimėjimai ir 2 nesėkmės. Kauniečiai laimėjo per pirmus tris turus, o katalonai startavo nesėkme, tada iškovojo tris pergales ir iš eilės ir penktajame ture krito Dubajuje.
Daug diskusijų sukėlė „Barcelona“ sprendimas vasarą pasipildyti dviem veteranais – 34-erių Tornike Shengelia ir 35-erių Willu Clyburnu, kuriems įteikti dvejų metų kontraktai. Viskas būtų dar neblogai, bet „Barca“ dar turi veteranų – 35-erių Janą Vesely, 35-erių Nicolasą Laprovittolą ir netrukus 34-ąjį gimtadienį minėsiantį Tomašą Satoransky.
Apskritai „Barcelona“ yra viena vyriausių komandų, nes Kevinas Punteris, Dario Brizuela, Willy Hernangomezas ir Youssoupha Fallas yra 30–32 metų žaidėjai.
Pasižiūrėjus intensyvų grafiką Eurolygoje ir pajėgų Ispanijos čempionatą, atrodo, kad „Barcelona“ ekipai sezono metu gali pristigti jėgų arba resursų, jeigu neatlaikys veteranai ir prasidėjus traumų epidemija. Matome, kad Eurolygoje sužaisti vos penki turai, o jau traumų – nors vežimu vežk.
„Barcelona“ irgi neišvengė problemų, kadangi Juanas Nunezas sezono taip ir nepradėjo, nes teko vėl gultis ant operacinės stalo, N.Laprovittola nežaidžia tris savaites ir galbūt grįš būtent mačui su „Žalgiriu“, o dvikovą praleis susižeidęs D.Brizuela. Kol kas Joanas Penarroya gali džiaugtis, kad išvengė didelių praradimų.
Jėgų rezervo veteranai dar tikrai turi, ką įrodo praėjusi savaitė, kai po dviejų Eurolygos mačų „Barcelona“ nuvyko į Malagą ir ten 83:77 nugalėjo „Unicaja“, taip įsirašydama pirmąjį laimėjimą šiame sezone Ispanijos lygoje, kur startavo dviem pralaimėjimais.
Suprasdamas savo žaidėjų amžių ir tvarkaraščio intensyvumą, J.Penarroya labai rotuoja savo žaidėjais – T.Shengelia žaidžia po 24,5 minutės ir tai yra daugiausiai. Keturi krepšininkai rungtyniauja virš 20 minučių, dar 7 gauna pasireikšti tarp 13–18 minučių. Apskritai 12 žaidėjų rotacija tapo įprasta katalonams.
„Barca“ rungtynes ėmė pradėti su vidurio puolėju Sayonu Keita. 17-metis iš Malio praplečia „penktų numerių“ rotaciją, nors yra sudėtyje Y.Fallas, J.Vesely ir W.Hernangomezas. Prancūzas apskritai yra praradęs stratego pasitikėjimą. Vasarą su juo buvo atsisveikinta, bet vėliau sutartis pratęsta, kai katalonams nepavyko surasti kito centro.
Kas yra pagrindinis vidurio puolėjas? Į šį klausimo atsakymo nėra – žaidžiau daugiau tas, kuris tą dieną atrodo geriau prieš tam tikrą varžovą. Taip tiek W.Hernangomezas, tiek J.Vesely turi 15–16 minučių vidurkius. Ispano atkarpa buvo puiki 2–4 turuose, kai rinko 14,3 taško ir 19,3 naudingumo balo, bet prieš „Dubai“ liko su 2 taškais ir -3 balais, o tada solidesnis buvo čekas su 9 taškais ir 11 balų.
Intensyvios rotacijos ir gana greitas žaidimas leidžia „Barcelona“ komandai šiuo metu fiksuoti geriausią puolimo reitingą Eurolygoje. Tiesa, gynybos reitingas yra trečias blogiausias lygoje.
„Barcelona“ ekipai atrodė, kad verkiant reikia pastiprinimo įžaidėjų grandyje, ypatingai po J.Nunezo iškritimo, bet kol kas mechanizmas veikia ir pagal rezultatyvius perdavimus komanda yra penkta, išdalinanti 20,6 perdavimų per mačą. Šalia gynėjų nemažai kūrybos duoda ir sunkusis kraštas T.Shengelia, kuris atlieka 2,8 perdavimo per rungtynes.
- Taip (50 balsų)
- Ne (44 balsai)
Fantastiškai sezoną pradėjo W.Clyburnas, kuris per pirmus tris turus rinko 23, 23 ir 19 taškų bei 30, 26 ir 22 balus, bet per dvigubą savaitę pelnė 8 ir 7 taškus bei 9 ir 3 naudingumo balus. Amerikietis atrodo geros sportinės formos ir primena tą žaidėją, kokį matėme geriausiais jo laikais. K.Punteris kol kas atrodo taikosi prie naujos sistemos, kur šalia jo daugiau norinčių mesti į krepšį žaidėjų, nes pernai tai buvo visiškai jo komanda, o dabar yra ir W.Clyburnas, ir T.Shengelia ir tas pats N.Laprovittola, kuris pernai patyrė traumą ir praleido beveik visą sezoną.
Sunkiai kol kas vyksta naujokų integracija – Myle‘as Cale‘as per 18 minučių įmeta 4,4 taško, o iš Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) atvykęs Milesas Norrisas apskritai rungtyniauja tik 10,5 min. ir pelno 3,8 taško. 25-erių Juani Marcosas tapo antru įžaidėju ir tam tikrose atkarpose atrodo visai neblogai, bet jam dar reikia laiko, jog imtų užtikrinčiau kontroliuoti komandos žaidimą – per 13 minučių fiksuoja 3 taškų vidurkį.
Katalonai yra itin pavojingi iš toli – sezono starte fiksuoja 40,7 proc. pataikymą, kuris yra ketvirtas. „Žalgiris“ apskritai pirmauja su 42,5 proc. vidurkiu. Stebina T.Satoransky, kuris pataikė 5 tritaškius iš 11 (45,5 proc.), nors tikrai nėra snaiperis.
Praėjusią savaitę fiziškumo ir kietos gynybos pamokų gavęs „Žalgiris“ susiduria su komanda, kuri tikrai nepasižymi šiais aspektais. „Barcelona“ daug geriau žaidžia puolime nei gynyboje ir nelabai turi žaidėjų, kurie galėtų intensyviai ir kietai spausti kamuolį. Gynėjai labiau orientuoti į puolimą nei darbą savoje aikštelės pusėje. Tomo Masiulio auklėtiniams reikės drausmės gynyboje, kadangi daug skirtingų puolimų variantų turi „Barcelona“, kuri gali pasiūlyti tiek pavojingus metikus perimetre, tiek galingų aukštaūgių ar gerai „du prieš du“ atakas užbaigiančius žaidėjus. Laukia daug darbo su T.Shengelia, kurį stabdyti gali tekti ne tik Dustinui Slevai ar Ąžuolui Tubeliui, bet ir Edgarui Ulanovui, kuris su kartvelu per savo karjerą yra susidūręs ne vieną kartą.
„Barcelona“ ir „Žalgirio“ dvikova tiesiogiai per TV3 ir portale Krepsinis.net – nuo 21.30 val.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!