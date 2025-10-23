Antetokounmpo atnešė „Bucks“ pergalę prieš „Wizards“ Middletono sugrįžimo mače

Graiko vedama ekipa namie 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30) nugalėjo Vašingtono „Wizards“ (0/1).
„Bucks“ toli pabėgo dar iki ilgosios pertraukos (72:53), bet penkios minutės nepelnius nė taško leido varžovams priartėti (72:65). Vis dėlto šeimininkams pavyko iki mačo pabaigos išlaikyti saugų atstumą.
Ovacijomis Milvokyje buvo sutiktas 12 sezonų komandai atidavęs Khrisas Middletonas. Vasarį išmainytas puolėjas po mačo dėkojo gerbėjams už šiltą sutikimą.
34-erių veteranas tapo rezultatyviausiu Vašingtono ekipoje – 29 minutės, 23 taškai (6/9 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 2/3 baudų metimų), 6 atkovoti ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 4 pražangos.
Vis dėlto ilgametis bendražygis neleido jam susižerti visų laurų. G.Antetokounmpo pergalę nukalė vos per 27 minutes surinkdamas 37 taškus (15/23 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 4/7 baudų metimų), 14 atkovotų kamuolių, 5 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas ir 4 pražangas.
Kevinas Porteris startavo per 9 minutes surinkdamas 10 taškų, bet jam rungtynės baigėsi dar pirmajame kėlinyje. Gynėjas susižeidė čiurną užlipęs ant komandos draugo pėdos.
Abi komandos tritaškius laidė geresniu nei 40 procentų tikslumu (18/44 prieš 17/42), „Bucks“ kovą dėl kamuolių pralaimėjo 46:56, bet vis tiek surinko gerokai daugiau taškų baudos aikštelėje (60:44).
Milvokio klubo laukia kelionė į Torontą, „Wizards“ vyks į Dalasą.
„Wizards“: Khrisas Middletonas 23 (6 atk. kam., 3/5 tritaškių), Kyshawnas George’as 21 (9 atk. kam., 4 rez. perd.), Tre Johnsonas 16 (4/8 tritaškių, 5 atk. kam., 4 klaidos), Camas Whitmore’as 14 (5 atk. kam., 1/5 tritaškių), Corey Kispertas (3/7 tritaškių) ir Carltonas Carringtonas (5 atk. kam., 3/4 tritaškių) po 11, Alexandre’as Sarras 10 (11 atk. kam.).
„Bucks“: Giannis Antetokounmpo 37 (14 atk. kam., 5 rez. perd., 16/26 metimų), Gary Trentas 17 (5/11 tritaškių), Kyle’as Kuzma 12, A.J.Greenas (3/5 tritaškių), Mylesas Turneris (8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blokai, 2/8 tritaškių) ir Taureanas Prince’as (3/4 tritaškių) po 11, Kevinas Porteris 10, Cole’as Anthony (5 rez. perd.) ir Ryanas Rollinsas (1/6 tritaškių) po 9.
