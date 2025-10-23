Tomas Aspinallas ramiai reagavo į Cirylio Gane'o pažadą „panardinti į gilius vandenis“: „Kiekvienas, kuris tai pasako, gauna nokautą per pirmą minutę“

T. Aspinallas yra vienas greičiausiai kovas užbaigiančių kovotojų mišrių kovos menų pasaulyje, tačiau dar turi atsakyti į klausimą, ar prireikus, jis pajėgus kovoti ilgą distanciją.
Nenuostabu, kad žiniasklaidos dėmesio centre atsidūrė klausimas apie T. Aspinallo ištvermę narve. Per spaudos dieną trečiadienį abu kovotojai šia tema pasisakė viešai – C. Gane‘as netgi užsiminė, kad gali bandyti ištempti kovą už pirmųjų dviejų raundų ribos.
„Visi žino mano stipriąsias puses, – sakė C. Gane‘as. – Visi žino ir jo stipriąsias puses. Aš puikiai moku kontroliuoti distanciją ir galiu ištempti kovą iki antrojo raundo. Bet jei panorėsiu, galiu eiti labai greitai jau nuo pat pirmųjų sekundžių. Gal net pabandysiu panardinti T. Aspinallą į gilius vandenis.“
T. Aspinallo dabartinė trijų pergalių serija – įspūdinga. Nė vienas iš jo varžovų nepajėgė išsilaikyti ringe ilgiau nei 90 sekundžių. Iš aštuonių jo pergalių UFC organizacijoje tik veteranas Andrejus Arlovskis sugebėjo pasiekti antrą raundą – bet ir ten buvo greitai nokautuotas. Palyginimui, C. Gane‘as iš savo 12 kovų UFC penkis kartus kovą užbaigė po teisėjų sprendimo.
Kai žurnalistai perdavė C. Gane‘o žodžius T. Aspinallui, šis reagavo su šypsena.
„Ar jis iš tikrųjų pavartojo frazę „gilūs vandenys“? – juokėsi T. Aspinallas. – Kiekvienas, kuris tai pasako, gauna nokautą per pirmą minutę. Pažiūrėkite interviu įrašus – visiems taip buvo. Tai mane džiugina.“
T. Aspinallas šį titulą gina pirmą kartą po to, kai pasitraukė Jonas Jonesas. Iki tol britas buvo laikomas laikinuoju čempionu ir 2024 m. liepą per 60 sekundžių įveikęs Curtisą Blaydesą apgynė tą titulą.
Į „UFC 321“ turnyrą T. Aspinallas žengia kaip aiškus favoritas – maždaug santykiu 5 prieš 1. Viešoji nuomonė šią kovą laiko formaliu čempiono pareigų pratęsimu, bet pats 32-ejų kovotojas išlieka nuolankus.
„Nemėgstu galvoti, kad esu geresnis už kitus, – sakė T. Aspinallas. – Kiekvieną kartą eidamas į kovą labai gerbiu savo varžovą, ypač Cyrilą. Atrodo, žiniasklaida ir dalis sirgalių mano, kad jis nėra labai geras, bet tai visiškas absurdas. Jis labai talentingas, jau keletą metų išsilaikęs sunkiasvorių viršūnėje, kas tikrai nėra paprasta.
Jis pats buvo laikinasis čempionas, turėjo du šansus kovoti dėl pagrindinio titulo. Tai labai aukšto lygio kovotojas. Aš jį vertinu rimtai, labai rimtai. Žmonės tikisi lengvos kovos, bet aš tuo netikiu. Esu pasiruošęs labai sunkiai kovai.“
Trečiadienį žurnalistai kelis kartus klausė apie jo pasirengimą ilgesnei kovai. Galiausiai T. Aspinallas juokais atsakė, kad jo komanda šį kartą sieks ištempti kovą iki teisėjų sprendimo – net jei tai nepatiks sirgaliams „Etihad“ arenoje.
„Visi matė, kad greitai pribaigiu varžovus, – sakė T. Aspinallas. – Turiu vieną geriausių sunkiasvorių komandų pasaulyje – geriausius trenerius, geriausius sparingo partnerius. Parodėme, ką galime ir žinome, kokie pavojingi esame. Dabar nusprendėme pakeisti planą – šį kartą sieksime nuobodžios, bet pergalingos kovos pagal skirtingą teisėjų sprendimą.
Tikslas – penkių raundų kova, pasibaigusi skirtingu teisėjų sprendimu mūsų naudai. Tik rankų darbas, jokių smūgių. Minia pradės baupti po kelių minučių, o mes palaikysime tą lėtą tempą visus penkis raundus. Toks planas.“
