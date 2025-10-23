Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Flowersas papildė „Lietkabelį“

2025-10-23 09:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 09:28

2025–2026 m. sezoną tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sulaukė pastiprinimo – į komandą atvyksta Michaelas Flowersas. Su gynėju sudaryta sutartis iki sezono pabaigos.

M.Flowersas atvyksta į Panevėžį (Scanpix nuotr.)

2025–2026 m. sezoną tęsiantis Panevėžio „Lietkabelis“ sulaukė pastiprinimo – į komandą atvyksta Michaelas Flowersas. Su gynėju sudaryta sutartis iki sezono pabaigos.

26-erių amerikietis sezoną pradėjo Heidelbergo „MLP Academics“ klube, su kurio apranga Vokietijos čempionate per ketverias rungtynes fiksavo 21 minutės, 9,8 taško, 3 rezultatyvių perdavimų, 2,3 atkovoto kamuolio ir 8,3 naudingumo balo vidurkius.

185 cm ūgio krepšininkas spėjo sužaisti ir mačą FIBA Čempionų lygoje – dvikovoje prieš Vilniaus „Rytą“ pasižymėjo 4 taškais ir rezultatyviu perdavimu.

Praėjusiame sezone M.Flowersas rungtyniavo Antverpeno „Giants“ klube. Atstovaudamas jam jungtinėje Belgijos ir Nyderlandų lygoje vidutiniškai per 27 minutes rinko po 15,8 taško (38 procentai tritaškių), 4,6 rezultatyvaus perdavimo, 3,1 atkovoto kamuolio ir 15,8 naudingumo balo..

Prieš tai amerikietis du sezonus atstovavo Kircheimo „Knights“ komandai Vokietijos antroje lygoje, 2023-ųjų vasarą su Otavos „BlackJacks“ varžėsi Kanados čempionate.

„Susiklosčius nedėkingai situacijai, kuomet iš rikiuotės ilgam laikui iškrito Trey’us ir Nojus, turėjome ieškoti papildymo. Mūsų sprendimas buvo pasikviesti Michaelą, kuris gali žaisti įžaidėjo ir atakuojančio gynėjo pozicijose, sugeba tiek pats pelnyti taškus, tiek kurti komandos draugams. Šį žaidėją žinojome ir kurį laiką sekėme. Tikimės, kad adaptacija bus sklandi ir naujokas padės klubui pasiekti bendrus tikslus.“– sakė „Lietkabelio“ sporto direktorius Lukas Grabauskas.

Panevėžio klubas šeštadienį sužais Lietuvos krepšinio lygos (LKL) mačą Utenoje, o kitą savaitę Europos taurėje priims svečius iš Juodkalnijos – Podgoricos „Budučnost“.

J.Morrisas (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)
J.Morrisas: apie sugrįžimą į Panevėžį, brandaus žaidėjo pamokas ir „Lietkabelio“ sezono iššūkius

