TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Istorinis sprendimas: nuo 2028 m. elitinis teniso turnyras vyks Saudo Arabijoje

2025-10-23 22:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 22:57

Nuo 1990 m., kai buvo pristatytas ATP 1000 („Masters“) serijos turnyrų formatas, kasmet vykdavo po 9 tokius turnyrus. Nuo 2028 m. turnyrų skaičius išaugs pirmą kartą istorijoje – pranešta, kad 10-uoju turnyru taps renginys Saudo Arabijoje.

Jannikas Sinneris | Scanpix nuotr.

Turnyras Saudo Arabijoje bus surengtas per vieną savaitę. Bus žaidžiama lauke ant kietos dangos, o pagrindiniame etape dalyvaus 56 žaidėjai. Nuo šis turnyras ir nebus privalomas, neabejojama, kad arabai savo pinigais privilios praktiškai visus geriausius pasaulio žaidėjus, kurie dar ir galės kovoti dėl reitingo taškų.

0

Turnyras Saudo Arabijoje bus surengtas per vieną savaitę. Bus žaidžiama lauke ant kietos dangos, o pagrindiniame etape dalyvaus 56 žaidėjai. Nors šis turnyras ir nebus privalomas, neabejojama, kad arabai savo pinigais privilios praktiškai visus geriausius pasaulio žaidėjus, kurie dar ir galės kovoti dėl reitingo taškų.

Kol kas nėra tiksliai žinoma, kurį mėnesį vyks šis turnyras. Realiausias variantas – vasarį po „Australian Open“ turnyro.

Arabai šiemet ir pernai rengė brangiausią visų laikų parodomąjį teniso turnyrą „Six Kings Slam“. Ten nugalėtojui yra skiriama auksinė raketė ir net 6 mln. JAV dolerių prizas, viršijantis net „Didžiojo kirčio“ turnyruose skiriamus prizus.

Teigiama, kad ATP 1000 turnyras Saudo Arabijoje nepakeis „Six Kings Slam“ turnyro. Brangiausias parodomasis turnyras turėtų vykti ir ateityje.

