Istorinis sprendimas: nuo 2028 m. elitinis teniso turnyras vyks Saudo Arabijoje

Turnyras Saudo Arabijoje bus surengtas per vieną savaitę. Bus žaidžiama lauke ant kietos dangos, o pagrindiniame etape dalyvaus 56 žaidėjai. Nors šis turnyras ir nebus privalomas, neabejojama, kad arabai savo pinigais privilios praktiškai visus geriausius pasaulio žaidėjus, kurie dar ir galės kovoti dėl reitingo taškų.
Kol kas nėra tiksliai žinoma, kurį mėnesį vyks šis turnyras. Realiausias variantas – vasarį po „Australian Open“ turnyro.
Saudi to receive a 10th ATP Masters 1000 starting in 2028.
Should be in February, post AusOpen… https://t.co/B7rAe6YQzjREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 23, 2025
Arabai šiemet ir pernai rengė brangiausią visų laikų parodomąjį teniso turnyrą „Six Kings Slam“. Ten nugalėtojui yra skiriama auksinė raketė ir net 6 mln. JAV dolerių prizas, viršijantis net „Didžiojo kirčio“ turnyruose skiriamus prizus.
Teigiama, kad ATP 1000 turnyras Saudo Arabijoje nepakeis „Six Kings Slam“ turnyro. Brangiausias parodomasis turnyras turėtų vykti ir ateityje.
