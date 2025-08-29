Kaune prasideda Tarptautinis jurginų festivalis

Dvi dienas trunkančio festivalio metu susitiks jurginų augintojai, selekcininkai bei mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos ir Sakartvelo.
Festivalyje lankytojai galės pamatyti skintų jurginų parodą, tarptautinį jurginų konkursą bei klausytis paskaitų. Savo naujausias veisles pristatys Baltijos šalių selekcininkai.
Botanikos sode veiks augintojų mugė „Pakalnutės uoga 2025“.
VDU Botanikos sode šiuo metu auginama per 850 jurginų veislių ir rūšių, iš kurių 125 išvestos Lietuvos selekcininkų,19 veislių įtraukta į Lietuvos augalų nacionalinius genetinius išteklius.
