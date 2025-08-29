Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Kaune prasideda Tarptautinis jurginų festivalis

2025-08-29 07:28 / šaltinis: BNS
2025-08-29 07:28

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode penktadienį prasideda Tarptautinis jurginų festivalis.

Virginija tituluojama jurginų karaliene: kolekcijos apžiūrėti traukia iš visos Lietuvos (tv3.lt fotomontažas)

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto botanikos sode penktadienį prasideda Tarptautinis jurginų festivalis.

0

Dvi dienas trunkančio festivalio metu susitiks jurginų augintojai, selekcininkai bei mokslininkaiLietuvos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos ir Sakartvelo.

Festivalyje lankytojai galės pamatyti skintų jurginų parodą, tarptautinį jurginų konkursą bei klausytis paskaitų. Savo naujausias veisles pristatys Baltijos šalių selekcininkai.

Botanikos sode veiks augintojų mugė „Pakalnutės uoga 2025“.

VDU Botanikos sode šiuo metu auginama per 850 jurginų veislių ir rūšių, iš kurių 125 išvestos Lietuvos selekcininkų,19 veislių įtraukta į Lietuvos augalų nacionalinius genetinius išteklius.

