TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Dieve šventas“: Sinkevičius – apie Žemaitaičio susitikimą

2025-11-10 18:35 / šaltinis: BNS
2025-11-10 18:35

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsienio politikos improvizacija vadina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjarto ir tikisi, kad ji nepasikartos.

Mindaugas Sinkevičius (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius užsienio politikos improvizacija vadina „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio susitikimą su Vengrijos diplomatijos vadovu Peteriu Szijjarto ir tikisi, kad ji nepasikartos.

„Nepaisant šios dienos susitikimų, įvykių, rankų paspaudimų ir krūvos nuotraukų, aš manau, kad mūsų užsienio šalies politika vektoriaus nekeičia – ją formuoja prezidentas ir Vyriausybė“, – BNS pirmadienį sakė valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, R. Žemaitaičio – kaip partijos lyderio ir Seimo nario – „improvizacijos yra atskiras žanras“.

„Tikiuosi, kad jos yra vienkartinės, nes jos sukuria nereikalingą dėmesį, diplomatų pasimetimą, kas čia vyksta? O dabar bandyti kažkokias kurt alternatyvas arba sakyti, kad reikia, kad kiekvienas žmogus kurtų ar formuotų užsienio politiką, tai Dieve šventas, kiek pas mus tų užsienio politikų gali būti? Užtenka vienos užsienio politikos“, – komentavo Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas.

Jis teigė, kad apie šį susitikimą ir Lietuvos užsienio politiką apskritai su R. Žemaitaičiu pasikalbės koalicinėje taryboje.

Kita vertus, M. Sinkevičius ragino nesureikšminti „aušriečių“ lyderio ir „Fidesz“ partijos atstovo pokalbio.

„Turbūt Remigijus Žemaitaitis vertina, kad tai yra giminiškos partijos, artimos savo veikla (...). Bet, kita vertus, mes, čia turiu omeny, visi – ir politikai, ir stebėtojai, ir žurnalistai – žiūrime į šitą procesą kaip labai reikšmingą. Bet atsakykime sau klausimą, kas yra Remigijus Žemaitaitis? Partijos lyderis, Seimo narys. Na, jisai susitinka, bet nei jis turi įgaliojimų kalbėti atstovaudamas šaliai, nei jis kaip įgaliotas atstovauti kažkokioms pozicijoms“, – kalbėjo LSDP lyderis.

„Bet ateityje tokių improvizacijų reikėtų vengti, užsienio politiką formuoja ne Remigijus Žemaitaitis, bet prezidentas kartu su Vyriausybe. Tam yra formatai, tam yra ministerija, tam yra, galų gale, komitetai Seime“, – pridūrė jis.

Kaip skelbė BNS, P. Szijjarto Šiauliuose pirmadienį aplankė Lietuvoje tarnaujančius vengrų karius, o vėliau susitiko ir su R. Žemaitaičiu.

Pastarasis BNS teigė, kad su vengrų ministru „susitiko labai draugiškai, pora valandų pašnekėjo“, padėkojo jam už Vengrijos „atsidavimą Lietuvos labui“.

Paklaustas, ar susitikimo metu pasiekti kokie nors susitarimai, R. Žemaitaitis teigė, kad tai – „asmeniniai reikalai“ ir jų nekomentavo.

„Įvyko vizitas, įvyko padėkojimas, tokių vizitų ateityje, matyt, dar daugės. Ir manau, kad čia užsienio politiką gal pradėsime kiekvienas politikas, kiekvienas žmogus, kiekvienas Lietuvos gyventojas formuoti, o ne per poną Budrį“, – teigė politikas.

Reaguodama į šį susitikimą, Prezidentūra ir Vyriausybė paragino R. Žemaitaitį nekurti alternatyvios užsienio politikos.

