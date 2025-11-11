Socialdemokratai artimiausiu metu spręs, kas vietoje Aleknavičienės vadovaus Seimo komitetui

„Dar diskutuojame apie tai, bet artimiausiu metu apsispręsime“, – prieš Seimo posėdį žurnalistams antradienį sakė Seimo vicepirmininkė.
V. Aleknavičienė nuo 2024 m. lapkričio dirba Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininke.
Kaip skelbta, pirmadienį prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo paskyrė socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę kultūros ministre.
Politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.
V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.
