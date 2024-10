Apie rugsėjo 2d.

Rugsėjo 2-oji yra 245-oji diena pagal Grigaliaus kalendorių, o keliamaisiais metais – 246-oji. Iki metų pabaigos lieka 120 dienų.



Pirmąjį rugsėjo šeštadienį švenčiama Pasaulinė barzdų diena. Šią dieną vyksta įvairūs renginiai ir konkursai, skirti barzdoms ir barzdočiams. Patariama nesiskusti, o vietoj to pasiklausyti smagių ir humoristinių grupės „The Beards“ dainų. Be to, pirmasis rugsėjo šeštadienis yra ir Baltijos jūros diena. 1988 m. rugsėjį žaliųjų bendrija „Atgaja“ ir „Sąjūdis“ surengė akciją „Baltijos apkabinimas“, kurios metu žmonės susikabinę rankomis siekė atkreipti dėmesį į prastą Baltijos jūros ekosistemą. Šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į jūros problemas ir skatinti jos apsaugą.