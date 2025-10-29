Buvęs NBA ir Eurolygos žaidėjas dėl smurto prieš draugę sulaikytas JAV

37-erių amerikietis buvo sulaikytas ketvirtadienį, kai policija sulaukė skambučio apie moterį besivejantį vyriškį.
Krepšininko draugė ir jo vaiko motina policijai teigė, kad K.Singleris sugriebė jos galvą ir nustūmė ją ant žemės. Policijos pranešime teigiama, kad ant moters galvos ir rankų matomos smurto žymės, o K.Singleris atsisakė pateikti savo versiją bei sulaikymo metu atrodė paveiktas narkotikų.
Buvęs atletas kaltinamas smurtu vaiko akivaizdoje, o iš policijos priežiūros buvo paleistas už 6 tūkstančių Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių užstatą.
2019-aisiais karjerą baigęs amerikietis neįprasto dėmesio sulaukia ne pirmą kartą – pernai jis paviešino vaizdo įrašus, kuriuose tikina bijantis dėl savo gyvybės, nes neįvardinti žmonės žlugdo jo verslą.
K.Singleris studijavo prestižiniame Djuko universitete ir 2011-ųjų NBA naujokų biržoje buvo pakviestas 33-uoju šaukimu, tačiau karjerą pradėjo Europoje. Po sėkmingo etapo Madrido „Real“ gretose jis grįžo į gimtinę, kur po trejus metus praleido Detroito „Pistons“ ir Oklahomos „Thunder“ gretose. Dar sezoną jis sužaidė Ispanijoje, o 2019-aisiais, sulaukęs vos 31-erių paskelbė apie karjeros pabaigą dėl asmeninių priežasčių.
„Thunder“ jį atleido dar likus dvejiems kontrakto metams, o sutartyje numatytus 4,6 milijono JAV dolerių dalimis išmokėjo iki 2023-ųjų.
NBA jis iš viso sužaidė 356 mačus ir per 22 minutes rinko 6,5 taško (36 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio bei 0,8 rezultatyvaus perdavimo.
