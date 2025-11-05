Cristiano Ronaldo: atvirai apie „Man United“ problemas, milijardieriaus titulą, karjeros pabaigą ir santykius su Georgina Rodriguez

Prieš trejus metus vykęs interviu buvo tikra „bomba“: C. Ronaldo tada negailėjo kritikos tuometiniam savo klubui „Manchester United“ ir treneriui Erikui ten Hagui, sakydamas, kad nejaučia olandui jokios pagarbos.
Šį kartą matėme kitokį C. Ronaldo – artėjančiam prie karjeros „Al Nassr“ ir Portugalijos rinktinėje pabaigos. Pokalbis vyksta jo „vyrų oloje“ Saudo Arabijoje ir po šiek tiek pokštų apie P. Morgano palaikomą Londono „Arsenal“ ir jų galimybes „Premier“ lygoje, jie pereina prie to, ką C. Ronaldo vadina „asmeniškiausiu savo interviu“.
„Šį kartą, pažadu, būsiu geras žmogus“, – pareiškė C. Ronaldo, o P. Morganas nusijuokė.
„Manchester United“
C. Ronaldo liūdi dėl klubo nuosmukio. Interviu buvo įrašytas prieš kelias savaites, dar prieš tai, kai „Manchester United“ pagaliau sugebėjo įveikti savo ilgalaikį košmarą – „Brighton & Hove Albion“ – ir trumpam stabilizuoti situaciją.
Žinoma, žvelgiant į bendrą paveikslą, klubas dabar yra šviesmečiais nutolęs nuo tos sėkmės, kurią turėjo C. Ronaldo pirmosios kadencijos laikais.
„Man United“ šiuo metu neturi struktūros, – sakė C. Ronaldo. – Tikiuosi, kad tai ateityje pasikeis, nes klubo potencialas yra milžiniškas, tai vienas svarbiausių šimtmečio klubų.
Jie eina blogu keliu. Reikia pokyčių ir tai nėra tik trenerio ar žaidėjų klausimas…“
Šioje vietoje P. Morganas jį nutraukė, mat C. Ronaldo akivaizdžiai ruošėsi pereiti prie kritikos „INEOS“ savininkams. Vietoje to žurnalistas įterpė klausimą apie dabartinį trenerį portugalą Rubeną Amorimą.
„Jis daro, ką gali, – atsakė C. Ronaldo. – Ką gali padaryti? Stebuklus? Stebuklai neįmanomi.“
Kaip jau minėta, šis interviu buvo įrašytas dar prieš tai, kai klubas sugebėjo įvykdyti „Brighton“.
C. Ronaldo – milijardierius
Beveik 20 procentų interviu užima tema apie tai, koks turtingas yra C. Ronaldo.
Interviu įrašymo metu ką tik buvo pasirodę pranešimai (remiantis „Bloomberg Billionaires Index“), kad jis tapo pirmuoju futbolininku milijardieriumi.
„Aš buvau tas, kuris tau parašė ir paklausė: Ar matei tai?“, – sakė P. Morganas.
C. Ronaldo iš esmės pareiškė, kad milijardieriumi buvo jau ir anksčiau.
„Pasiekti tą skaičių buvo mano tikslas, – pridūrė jis. – Aš nesu apsėstas pinigų, bet kai pasieki tam tikrą lygį, pinigai nebėra svarbiausia, tačiau visada gerai jų turėti daugiau.
Skaičiai nemeluoja. Jeigu pažiūrėsite į visus futbolo rekordus ir pamatysite, kad Cristiano yra sąrašo viršuje, tai dar vienas rekordas, kuris manęs nestebina, nes žinojau savo potencialą futbolo aikštėje ir už jos ribų. Žinojau, kad pasieksiu tą lygį – dėl daugybės priežasčių.“
Jie toliau kalbėjosi apie jo turtus, automobilių skaičių, o C. Ronaldo teigė jų nebeskaičiuojantis („Nesu kuklus, tai faktas“). Jo brangiausias pirkinys – privatus lėktuvas: „Aš nesu normalus žmogus, negaliu vaikščioti oro uostuose.“
„Tu turbūt esi normaliausias milijardierius, kokį pažįstu. Mes daug susirašinėjame, tu – kaip vienas mano draugų“, – sakė P. Morganas.
Karjeros pabaiga
Nors C. Ronaldo pastaraisiais metais mušė įspūdingus įvarčius (nors ir Saudo Arabijoje, tačiau skaičiai nuo 30-ojo gimtadienio tikrai stulbinantys), akivaizdu, kad žaisti jam liko ne tiek jau daug – tiek klube, tiek Portugalijos rinktinėje.
Kitą vasarą vyks pasaulio čempionatas Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje – greičiausiai paskutinis C. Ronaldo šansas laimėti didžiausią įmanomą trofėjų.
Jo kontraktas su „Al Nassr“, kaip teigiama, vertas 492 mln. svarų (641 mln. JAV dolerių), o bazinis atlygis – 488 tūkst. svarų per dieną. Sutartis galioja iki 2027 metų.
Ar jis baigs karjerą rinktinėje kitą vasarą? O gal klubiniame futbole – dar po metų? C. Ronaldo datos neįvardija, bet pripažįsta, kad pradėjo įsivaizduoti tą momentą.
„Netrukus, – sakė C. Ronaldo. – Bet būsiu tam pasiruošęs. Žinoma, tai bus sunku ir skaudu. Tikriausiai verksiu. Bus labai sunku, bet, Piersai, aš ruošiuosi savo ateičiai nuo 25 ar 26 metų. Niekas neprilygs tam adrenalino jausmui, kurį suteikia įvarčio mušimas. Bet viskas turi pradžią ir pabaigą, tad pasiruošiu.
Turėsiu daugiau laiko sau, šeimai, vaikams. Noriu sekti Cristiano jaunesnįjį (dabar žaidžiančiu Portugalijos U-16 rinktinėje), nes jis dabar tokiame amžiuje, kai darai kvailysčių – normalu, juk pats dariau tą patį. Noriu būti labiau šeimos žmogumi, labiau dalyvauti gyvenime.“
Santuoka
C. Ronaldo neseniai susižadėjo su ilgamete partnere Georgina Rodriguez. Jis atskleidė, kad pasipiršti jį paskatino du jauniausi poros vaikai, kai futbolininkas jau buvo nupirkęs brangų žiedą.
„Manau, kad tai tinkamas metas ne tik todėl, kad ji yra mano vaikų motina, bet ir todėl, kad ji yra mano gyvenimo meilė, – sakė C. Ronaldo. – Tai teisingas momentas.“
Ir taip, tai išties labai asmeniškas interviu. Jis kalbėjo ir apie jų 2022 metais gimusių dvynių netektį – vienas kūdikis gimė negyvas (dukra Bella gimė sveika), o ši tragedija dar labiau suartino porą.
„Tikriausiai tuo laikotarpiu mes dar labiau sutvirtinome santykius, – sakė C. Ronaldo. – Tai buvo sunkus periodas, bet kartu ir prasmingas, nes daug ko išmokau.
Pamačiau gyvenimą iš kitos perspektyvos: mano dukra, kuriai dabar treji metai, yra tikra šeimos karalienė, kuri į mūsų namus atneša tiek daug džiaugsmo. Viskas vyksta dėl priežasties. Mes esame palaiminta šeima. Tuo labai didžiuojuosi.
Gio yra ypatinga. Ji rūpinasi manimi, o tai labai svarbu. Ji rūpinasi šeima, namais, o tai reikalauja labai daug darbo. Jeigu norėčiau, kad viskas būtų priešingai, aš to neištverčiau – vyrai negali to pakelti.
Ji yra tas žmogus, kuris mane supranta ir rūpinasi manimi bei mūsų šeima. Tai būtent tai, ko man reikia.“
Tai buvo pirmosios interviu dalies pabaiga. Skelbiama, kad antroje dalyje C. Ronaldo pasidalins mintimis apie prezidentą Donaldą Trumpą ir tragišką Portugalijos rinktinės žaidėjo Diogo Jotos mirtį.
