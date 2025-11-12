Lietuvos moterų ledo ritulio čempionate – daugiau komandų

Šiame sezone moterų čempionate dalyvaus jau 6 komandos, prie praėjusio sezono dalyvių prisijungė dar viena ekipa iš Klaipėdos, HC „Klaipėda Girls mėlyna“ ekipa.
Šiais metais čempionatas vyks turais, varžybose gali dalyvauti 2012 m. gimimo ir vyresnės žaidėjos.
Čempionate klubai išmėgins naują sistemą. Pirmuosiuose trijuose turuose komandos vieno rato sistema tarpusavyje sužais po kartą ir išsiaiškins tris stipriausias ekipas, kurios antrajame čempionato etape keliaus į „A“ grupę. Likusios 3 komandos antrajame etape žais „B“ grupėje. Antrajame etape „A“ ir „B“ pogrupių komandos savo grupėse sužais po 5 rungtynes su varžovais savo grupėje. Pirmajame etape komandos sužais po penkias rungtynes, antrajame – 10. Iš viso kiekviena čempionato komanda sužais po 15 rungtynių.
Lietuvos čempione bus paskelbta „A“ grupės nugalėtoja, surinkusi daugiausiai taškų čempionato antrajame etape.
Čempionato metu komandos tarpusavyje žais penkiese prieš penkis, čempionate draudžiama žaisti kūnu. Rungtynės vyks tris kėlinius po 12 minučių su laiko stabdymais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!