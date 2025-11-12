 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Šiauliai“ nugalėjo Jonavos klubą

2025-11-12 21:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 21:11

Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) svarbią pergalę įsirašė „Šiauliai“ (3/3), kurie savo sirgalių akivaizdoje 86:76 (21:15, 27:18, 23:19, 15:24) nugalėjo „Jonavą“ (2/4).

C.Reddishas buvo vienas ryškiausių (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) svarbią pergalę įsirašė „Šiauliai“ (3/3), kurie savo sirgalių akivaizdoje 86:76 (21:15, 27:18, 23:19, 15:24) nugalėjo „Jonavą“ (2/4).

REKLAMA
0

Šiaulių komanda uždavė geresnį toną rungtynėms (9:3), tiesa, labiau atitrūkti varžovams jonaviečiai neleido – 11:16. Baudų metimais skirtumas tirpo iki taško (15:16), tačiau tuo pačiu būdu šiauliečiai uždarė kėlinį – 21:15.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tritaškiai pranašumą augino iki dviženklio (27:15), o Oskaras Pleikys ir Cameronas Reddishas pratęsė gerą šeimininkų atkarpą – 34:18. Eimantas Stankevičius bandė įpūsti energijos jonaviečiams (32:46), tačiau po dviejų kėlinių dviženklę persvarą turėjo šeimininkai – 48:33. Po pertraukos atsilikimas tirpo toliau (38:48), bet į tai šeimininkai reagavo – pelnė be atsako 10 taškų – 58:38.

REKLAMA
REKLAMA

Jonavos komanda atsidūrė nepavydėtinoje padėtyje, buvo triuškinama ir labiau priartėti iki ketvirčio galo nepavyko – 52:71.

REKLAMA

Tiesa, prieš akis buvo dar visas kėlinys ir „Jonava Hipocredit“ savo šansais naudojosi. 12:0 – tokį spurtą rengė Jonavos ekipa, mažinusi deficitą iki 7 taškų – 66:73. Vis tik netrukus traumą patyrė Jalenas Henry, palikęs aikštę tik su komandos draugų pagalba. Rungtynių tęsti jis nebegalėjo.

Dovydas Buika ir Hilmaras Henningsonas toliau gelbėjo jonaviečius – po jų metimų skirtumas siekė tik 5 taškus (76:81), žaisti liko 2 minutės. Vis tik Džiugas Slavinskas baudų nerealizavo, Matas Repšys nepataikė, o tašką padėjo Dayvionas McKnightas – 86:76.

REKLAMA
REKLAMA

Pastarasis, O.Pleikys ir C.Reddishas labiausiai išsiskyrė Šiaulių komandoje – visi trys rinko po 24 naudingumo balus iš 97, kuriuos rinko visa ekipa.

C.Reddishas ir O.Pleikys rinko po dvigubą dublį: pirmasis pelnė 20 taškų ir atkovojo 10 kamuolių, antrasis sugriebė tiek pat kamuolių rinkdamas 15 taškų.

„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 20 (10 atk. kam., 24 n.b.), Dayvionas McKnightas 18, Oskaras Pleikys 15 (10 atk. kam.), Marius Valinskas 12 (1/6 trit., 8 rez. perd.), Dovydas Romančenko 10 (1/7 trit.).

„Jonava“: Jalenas Henry, Benjaminas Krikke‘as ir Lukas Kreišmontas – po 10, Eimantas Stankevičius, Džiugas Slavinskas (8 atk. kam.) ir Adomas Sidarevičius 8.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų