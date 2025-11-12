 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Kulvietis svariai prisidėjo prie komandos pergalės

2025-11-12 20:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 20:54

S.Kulvietis prisidėjo prie pergalės

Pergalę Europos taurės A grupėje pasiekė Klužo Napokos „U-BT“ (4/3) ekipa su Sauliumi Kulviečiu, kuri namuose 110:86 (30:24, 27:17, 25:26, 28:19) nugalėjo Manresos BAXI (3/4) krepšininkus.

0

S.Kulvietis per 14 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.

Nugalėtojams Trey‘us Woodbury įmetė 26 taškus (4/8 tritaškiai), Daronas Russellas – 23 (5/9 tritaškiai, 8 rez. perd.), Mitchellas Creekas – 14, Dušanas Miletičius – 10 taškų (12 atk. kam., 26 naud. bal.).

Pralaimėjusiems Alfonso Plummeris surinko 17 taškų (5/8 tritaškiai), Grantas Goldenas – 16 (6 atk. kam.), Hugo Benitezas ir Louisas Olinde – po 13, Agustinas Ubalis – 12 taškų.

