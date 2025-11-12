Kulvietis svariai prisidėjo prie komandos pergalės

S.Kulvietis per 14 minučių pelnė 8 taškus (1/3 dvitaškiai, 2/5 tritaškiai), atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 2 sykius prasižengė ir surinko 3 naudingumo balus.
Nugalėtojams Trey‘us Woodbury įmetė 26 taškus (4/8 tritaškiai), Daronas Russellas – 23 (5/9 tritaškiai, 8 rez. perd.), Mitchellas Creekas – 14, Dušanas Miletičius – 10 taškų (12 atk. kam., 26 naud. bal.).
Pralaimėjusiems Alfonso Plummeris surinko 17 taškų (5/8 tritaškiai), Grantas Goldenas – 16 (6 atk. kam.), Hugo Benitezas ir Louisas Olinde – po 13, Agustinas Ubalis – 12 taškų.
