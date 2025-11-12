 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Beliauskas svariai prisidėjo prie triuškinančios „Dinamo“ pergalės

2025-11-12 21:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-12 21:01

FIBA Europos taurės G grupės rungtynėse Sasario „Dinamo“ (4/1) ekipa su Laurynu Beliausku išvykoje 97:65 (24:17, 19:18, 25:13, 29:17) sutriuškino Vilčos „Valcea“ (1/4) krepšininkus.

FIBA Europos taurės G grupės rungtynėse Sasario „Dinamo“ (4/1) ekipa su Laurynu Beliausku išvykoje 97:65 (24:17, 19:18, 25:13, 29:17) sutriuškino Vilčos „Valcea“ (1/4) krepšininkus.

0

26 minutes žaidęs L.Beliauskas pelnė 7 taškus (3/3 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 1/3 baudos metimai), atkovojo 3, perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, 2 sykius suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.

Nugalėtojams Alesssandro Zanelli surinko 15 taškų, Carlosas Marshallas – 14, Rashawnas Thomasas – 11 (7 atk. kam.), Desure‘as Buie – 10 taškų.

Pralaimėjusiems Gianas Clavellas pelnė 29 taškus (5/11 tritaškiai), Terrellas Harrisas – 12 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

