Beliauskas svariai prisidėjo prie triuškinančios „Dinamo“ pergalės

26 minutes žaidęs L.Beliauskas pelnė 7 taškus (3/3 dvitaškiai, 0/3 tritaškiai, 1/3 baudos metimai), atkovojo 3, perėmė 2 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo varžovo metimą, 2 sykius suklydo, 3 kartus prasižengė ir surinko 8 naudingumo balus.
Nugalėtojams Alesssandro Zanelli surinko 15 taškų, Carlosas Marshallas – 14, Rashawnas Thomasas – 11 (7 atk. kam.), Desure‘as Buie – 10 taškų.
Pralaimėjusiems Gianas Clavellas pelnė 29 taškus (5/11 tritaškiai), Terrellas Harrisas – 12 taškų.
