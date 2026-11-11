Disponavimu pornografija kaltinamo kunigo byla – teisme: skelbia naujausią žinią

„Žinokit, ne (nedaviau parodymų – ELTA), neužteko laiko, buvo klausimų visokiausių, kitų procesinių sprendimų: tai vienas pasako, tai kitas pasako. Pertrauką padarė, penktadieniui perkėlė“, – žurnalistams po posėdžio sakė R. Peciunas.
Jo advokatas Vytenis Dziegoraitis paaiškino, kad buvo suplanuota trečiadienį bylą nagrinėti iki 11 valandos.
„Pratęsim posėdį penktadienį, tuomet ir bus apklaustas kaltinamasis”, – sakė gynėjas.
Disponavimu vaikų pornografija kaltinamam kunigui Peciunui vėl nepavyko duoti parodymų, liudijo kita kaltinamoji
Teismas apklausė kitą kaltinamąją, Barbarą Leščevską. Ji savo kaltę toliau neigia.
„Paaiškinau visas aplinkybes dėl visų man kaltinime esančių punktų, paaiškinau aplinkybes. Ne, kaltės nepripažįstu“, – po apklausos žurnalistams sakė moteris.
Ji mano, kad teismui aiškiai išdėstė savo poziciją.
Jos advokatas Tomas Januškevičius žurnalistams sakė, kad jo klientės parodymai teismui buvo išsamūs.
„Mano ginamoji davė parodymus, parodymus davė išsamiai, apie kiekvieną reikšmingą aplinkybę, atsakė į visų proceso dalyvių, teismo klausimus. Parodymų turinio atskleisti negalime“, – sakė advokatas T. Januškevičius.
Jis mano, kad šios bylos procesas bus ilgas, galbūt reikės apklausti specialistus.
„Tikėtina, kad per 1 ,2 ar 3 posėdžius byla neišsispręs“, – mano advokatas.
Ši byla nagrinėjama už uždarų durų.
Stebėjosi nuogumo traktavimu
Su kunigu R. Peciunu dėl vaikų pornografijos teisiama B. Leščevska rugsėjį žurnalistams pareiškė, kad kaltės nepripažįsta ir stebisi, kodėl kiekvieną nuogumą prokuratūra traktuoja kaip pornografiją.
„Mano artimiausių žmonių, mano sesers vaikai, kurie yra man artimiausia šeima, tiesiog kasdienio gyvenimo nuotraukos, kai vaikai maudosi džiaugsmingai, visur visose nuotraukose šypsosi. Nežinau, kodėl kiekvienas nuogumas yra traktuojamas kaip pornografija. Visos nuotraukos padarytos neutralioje aplinkoje. Nežinau, ką daugiau pasakyti – pasitikrinkite telefonus visi ir tikrai išsitrinkite, bet išsitrinkite iš visur labai labai gerai, iš visur“, – po Vilniaus miesto apylinkės teismo surengto posėdžio žurnalistams rugsėjį sakė B. Leščevska.
Jos kompiuteris buvo rastas kunigo namuose. Moteris nepanoro pasakyti, kokiomis aplinkybėms šis įrenginys pateko pas dvasininką.
Moteris pripažino, kad yra kaltinama disponavimu vaikų pornografija – tai yra laikinieji naršyklės failai, kuriuos naršyklė sukuria automatiškai žmogui naršant, vadinamasis kešas.
„Senam kompiuteryje, kurio nenaudoji nuo 2017 metų, tokius rado. Visa kita telefone: mano sesers vaikų ir artimų draugų senos nuotraukos, kur artimai bendravome. Tik tiek“, – tikino B. Leščevska.
Pasak jos, draugų vaikai šioje byloje yra pripažinti nukentėjusiaisiais, tačiau sesers vaikai nėra pripažinti nukentėjusiaisiais.
Tuo metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius per spaudos konferenciją anksčiau yra sakęs, kad, tiriant vieną bylą, gauta medžiaga, kuri virto kitu tyrimu.
„Dalis duomenų, reikšmingų kitam tyrimui, buvo gauti vieno iš tyrimo metu, atlikus proceso veiksmus. Atlikus proceso veiksmus, nustatytos papildomos aplinkybės, kurios išsirutuliojo į atskirą tyrimą“, – dėstė prokuroras.
J. Laucius tiksliai neįvardijo, kokiu būdu teisėsaugą pasiekė informacija apie galimai padarytus nusikaltimus.
Kunigas R. Peciunas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, kaltinamas disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dvasininkas teigia, kad teisėsaugos rasti vaizdo įrašai jam buvo atsiųsti nepilnamečių tėvų, su kuriais jis artimai bendrauja ne vieną dešimtmetį.
Kunigas sako, kad santykiai su byloje minima šeima dėl pradėto ikiteisminio tyrimo nepasikeitė.
R. Peciunas ir B. Leščevska kaltinami pagal Baudžiamojo kodekso 309 straipsnio 2 dalį.
Joje skelbiama, kad tas, kas pagamino, įgijo, laikė, demonstravo, reklamavo, siūlė arba platino pornografinio turinio dalykus, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, arba pasinaudodamas informacinėmis ir ryšių technologijomis ar kitomis priemonėmis įgijo ar suteikė prieigą prie pornografinio turinio dalykų, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Vilniaus arkivyskupija skelbia, kad R. Peciunas gimė 1974 m., jis į kunigus buvo įšventintas 1999-aisiais.
2021 m. buvo viešai skelbiama apie naujus dvasininkų paskyrimus. Nurodyta, kad R. Peciunas atleidžiamas iš Buivydžių Šv. Jurgio ir Balingrado Dievo Apvaizdos parapijų administratoriaus pareigų bei skiriamas Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies ir Paluknio Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu.
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