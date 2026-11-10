7 Lietuvos politikams – rimti nemalonumai: veiksmus tiria teisėsauga

Tuo metu Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės Marijos Gudonienės baudžiamoji byla perduota teismui.
Tomas Vasiliauskas, 2019–2023 metais eidamas Kalvarijos savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui. Tokiu būdu T. Vasiliauskas Kalvarijos savivaldybės administracijai galimai padarė 715 eurų turtinę žalą.
Egidijus Mažūnaitis, 2019–2023 metais eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, analogišku būdu savivaldybės administracijai galimai padarė 11,5 tūkst. eurų turtinę žalą.
Rimvydas Dekas, 2020–2023 metais eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, savivaldybės administracijai galimai padarė 921 euro turtinę žalą.
Buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė Monika Ražanauskienė, 2019–2023 metais eidama šias pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išlaidų apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui.
Tokiu būdu M. Ražanauskienė Alytaus rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3,2 tūkst. eurų turtinę žalą.
Antanas Lizdenis, 2019–2023 metais eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, savivaldybės administracijai galimai padarė 14,2 tūkst. eurų turtinę žalą.
Buvusi Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Irina Žilienė, 2022–2023 metais eidama šias pareigas, galimai savivaldybės administracijai padarė beveik 3 tūkst. eurų turtinę žalą.
Buvusi Akmenės rajono savivaldybės tarybos narė Jadvyga Dunauskaitė, 2019–2022 metais galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas kurui.
Tokiu būdu J. Dunauskaitė Akmenės rajono savivaldybės administracijai galimai padarė beveik 6 tūkst. eurų turtinę žalą.
Visiems pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Panevėžio apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje dabartinė Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė kaltinama sukčiavimu, piktnaudžiavimu ir dokumentų klastojimu bei jų panaudojimu.
M. Gudonienė kaltinama, kad praėjusios kadencijos metu, būdama minėtos savivaldybės tarybos nare, laikotarpiu nuo 2020 vasario iki 2022 metų spalio, siekdama turtinės naudos sau, suklastojo devynias tarybos nario išmokų avanso apyskaitas, įtraukdama į jas kitų asmenų degalų pirkimo kvitus, nors degalų nepirko ir išlaidų nepatyrė.
Bylos duomenimis, sistemingai klastodama tikrus dokumentus bei juos panaudodama, ši politikė apgaule savo naudai įgijo 608 eurus.
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