Keturi jaunuoliai teisme atsakys už nusikaltimus, susijusius su narkotikais

Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį kontroliavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė. Tyrimą atliko Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai.
4 jaunuoliai Klaipėdoje bus teisiami dėl disponavimo narkotinėmis medžiagomis
Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, 22 metų anksčiau jau teistas Tauragės rajono gyventojas pernai gruodį galimai pardavė kiek daugiau nei 2 gramus kanapių dervos kitam bylos kaltinamajam – 19-mečiui vaikinui iš Šilalės rajono. Įtariama, kad dar vienas neteisėtas sandoris tarp kaltinamųjų galėjo būti įvykdytas ir šių metų vasarį. Tada Šilalės rajono gyventojas galimai įsigijo beveik 6 gramus kanapių dervos ir beveik 10 gramų kanapių.
Turimų duomenų visuma leidžia pagrįstai įtarti, kad 19-metis kaltinamasis kanapes įsigijo kartu su trečiuoju bylos kaltinamuoju – taip pat Šilalės rajone gyvenančiu 17-mečiu vaikinu. Manoma, kad šias narkotines medžiagas jaunuoliai ketino parduoti pažįstamam nepilnamečiui, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė, nes buvo sulaikyti policijos pareigūnų.
Vykdydami tyrimą, teisėsaugos pareigūnai patikrino kanapes galimai ketinusio įsigyti nepilnamečio gyvenamąją vietą. Turimais duomenimis, ūkiniame pastate policijos pareigūnai rado 0,6 gramo kanapių ir kiek daugiau nei 1 gramą kanapių dervos, kurias ten galimai laikė 17-kos metų jaunuolis.
Vyriausiam bylos kaltinamajam pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.
19-kos ir 17-kos metų vaikinai kaltinami pasikėsinimu platinti narkotines medžiagas nepilnamečiui.
19-mečiui taip pat pareikšti kaltinimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Ketvirtajam bylos kaltinamajam – taip pat 17-os metų jaunuoliui – pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo neteisėtai įgyti narkotinių medžiagų, neturint tikslo jų parduoti ar kitaip platinti bei dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
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