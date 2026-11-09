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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Dream rentai“ – teismo verdiktas: vadovą pripažino kaltu

2026-11-09 16:04 / šaltinis: Pranešimas spaudai
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2026-11-09 16:04
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Kauno apygardos teismas bendrovės „Dream rentai“ (anksčiau – „Simple finance“) vadovą Nerijų Tuškevičių pripažino kaltu dėl sukčiavimo, neteisėtos ūkinės veiklos, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, pranešama Kauno apygardos teismo pranešime spaudai.

Teismas, teisė
GALERIJA (5)

Kauno apygardos teismas bendrovės „Dream rentai“ (anksčiau – „Simple finance“) vadovą Nerijų Tuškevičių pripažino kaltu dėl sukčiavimo, neteisėtos ūkinės veiklos, apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, turto pasisavinimo ir iššvaistymo, pranešama Kauno apygardos teismo pranešime spaudai.

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Baudžiamojon atsakomybėn patraukta ir pati bendrovė, kuri, kaip nustatė teismas, buvo naudojama nusikalstamoms veikoms vykdyti. Nuo N. Tuškevičiaus padarytų nusikalstamų veikų nukentėjo 53 asmenys – 50 fizinių ir 3 juridiniai. Iš jų 16 civilinių ieškinių nepareiškė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Siūlė galimybę išsimokėtinai įsigyti turtą

„Dream rentai“ savo klientams siūlė galimybę išsimokėtinai įsigyti nekilnojamąjį turtą ir automobilius. Bendrovė įsipareigodavo pirmiausia šį turtą nupirkti, o vėliau perduoti klientams pagal išperkamosios nuomos sutartis. Norėdami pasinaudoti šia galimybe, žmonės turėjo iš anksto sumokėti bendrovei avansus ir administracinius sutarties mokesčius. Tačiau bendrovė turto neįsigydavo, klientams jo neperduodavo, o sumokėtų pinigų negrąžindavo.

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N. Tuškevičius sudarinėjo turto išperkamosios nuomos sutartis, nors žinojo, kad prisiimtų įsipareigojimų neįvykdys. Nukentėjusiųjų patirti nuostoliai siekė nuo kelių iki keliasdešimties tūkstančių eurų.

Sukčiavimas buvo susijęs ir su kitokiais automobilių įsigijimo sandoriais. Bendrovės vardu buvo sudaromos automobilių pirkimo–pardavimo sutartys, tačiau už įmonės vardu perregistruotas transporto priemones su pardavėjais nebuvo atsiskaitoma.

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Nustatė nusikalstamas veikas, susijusias su finansais ir apskaita

Teismas taip pat nustatė nusikalstamas veikas, susijusias su bendrovės „Dream rentai“ finansais ir apskaita. N. Tuškevičius pripažintas kaltu dėl didelės vertės bendrovės turto pasisavinimo, turto iššvaistymo, neteisėtos ūkinės veiklos ir apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo.

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Išnagrinėjęs byloje pareikštus civilinius ieškinius, teismas juos visiškai arba iš dalies patenkino ir nukentėjusiesiems bei civiliniams ieškovams priteisė iš viso 166 087,40 Eur turtinei ir 2 900 Eur neturtinei žalai atlyginti. Žalos atlyginimas priteistas iš N. Tuškevičiaus ir BUAB „Dream rentai“, atsižvelgiant į konkrečius civilinius ieškinius.

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N. Tuškevičiui skirta galutinė 4 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Taip pat nuspręsta iš jo konfiskuoti 129 104,07 Eur nusikalstamu būdu įgytų lėšų. Bendrovei „Dream rentai“ paskirta juridinio asmens likvidavimo bausmė.

Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Paskelbimo data – 2026 m. spalio 30 d.

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