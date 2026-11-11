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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teisme tęsiama kunigo Peciuno byla, planuojama apklausti kaltinamąjį

2026-11-11 06:26 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 06:26
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Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį tęs kunigo Ryšardo Peciuno, kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, bylos nagrinėjimą.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Vilniaus miesto apylinkės teismas trečiadienį tęs kunigo Ryšardo Peciuno, kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas, bylos nagrinėjimą.

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Trečiadienį planuojama apklausti kaltinamąjį.

Tai jau antras teismo posėdis. Byla nagrinėjama uždaruose posėdžiuose.

Prieš pirmąjį posėdį kaltinamasis žurnalistams teisme sakė, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamos šeimos.

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„Jos yra nepornografinio turinio“, – sakė kaltinamasis.

R. Peciunas nepripažįsta savo kaltės

R. Peciunas sakė, kad nuo tyrimo pradžios yra nušalintas nuo pareigų, tačiau jis tebėra kunigas.

Įtarimai jam buvo pareikšti ir dėl votų (tai asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, aukojamas maldos vietoje), kurių nuotraukos buvo pas jį rastos. Bet kaltinimas dėl šios įtarimų dalies jam nebuvo pareikštas.

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Kunigas paaiškino, kad buvo nufotografavęs vaškinę lėlę. Tokių lėlių palikimas šventovėje, pasak R. Peciuno, yra Kipro ortodoksų bažnyčios paprotys.

„Aš paprasčiausiai nufotkinau. Ten buvo kojos, rankos ir toks leliukas gulėjo. Man tikrai buvo įdomu, nes tai gan unikalus dalykas“, – sakė kunigas.

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Pasak jo, nuogos vaškinės lėlės nuotrauka buvo tiriama dėl pornografijos. Paskui voto nuotrauka nebuvo įtraukta į kaltinimą.

„Iš kaltinimo daug kas dingo. Liko keli tie failai. Žmogus nė nepagalvos, kad kažkokia lėlė iš bažnyčios gali būti vertinama kaip pornografinis turinys“, – sakė kunigas.

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Kaltinamasis pasakojo, kad su šeima, dėl kurios atsiųstų vaizdų yra teisiamas, nuolat bendrauja.

„Siunčiame vieni kitiems įvairiausio pobūdžio nuotraukas. Kartais pusryčiaujant kokią nors gražią kiaušinienę, kai iškepi, nusiunti ir panašiai. Tėvai kartais dalijasi ir įvairiomis vaikų nuotraukomis. (...) Jie palaiko mane nuo pat pradžios“, – sakė kunigas.

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Kai kurios iš tų nuotraukų ir vaizdo įrašų, pasak R. Peciuno, užkliuvo tyrėjams ir prokurorams.

„Mergaitė bėga per fontaną sode pas močiutę. Iš tolo filmuota, net nepastebėjau, ar ta mergaitė su drabužiais, ar be drabužių. Toks neaiškus penkių ar šešių sekundžių filmukas“, – pasakojo kunigas.

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Pasak jo, tyrimas ir teismas niekaip nepakeitė jo santykių su minėta šeima.

Kartu teisiama ir kunigo pažįstama Barbara Leščevska. Jai pateikti tokie patys kaltinimai kaip R. Peciunui. Ji taip pat nepripažįsta kaltės.

Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Už kunigui inkriminuojamą nusikaltimą baudžiama bauda, laisvės apribojimu, areštu arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

Šiuo metu Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama kito kunigo Tado Švedavičiaus byla. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. T. Švedavičius jau atleistas iš dvasininkų luomo.

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