Keturi pareigūnai atlydėjo merginų žudiką Beną Mikutavičių į teismą: jo veide – šypsena

Jį atlydėjo keturi Viešojo saugumo tarnybos (VST) pareigūnai.
B. Mikutavičius buvo įvestas ir pasodintas už stiklinio aptvaro, klausinėjamas žurnalistų jis šypsojosi.
B. Mikutavičius nuo pernai gruodžio yra suimtas ir laikomas Kauno kalėjime.
„Į teismo posėdį kviečiamas prokuroras, kaltinamasis, jo gynėjas, nukentėjusieji ir jų atstovai“, – Eltai sakė Kauno apygardos teismo pirmininko padėjėja komunikacijai Vija Kudzienė.
Šioje byloje yra apie 20 liudytojų, į pirmąjį posėdį jie nekviečiami.
Dažniausiai pirmajame posėdyje prokuroras paskelbia kaltinamąjį aktą, tuomet kaltinamojo klausiama, ar jis pripažįsta kaltę, ar sutinka duoti parodymus.
Kaltinamasis gali pasirinkti, kada duoti parodymus – prieš arba po liudytojų apklausos. Jis taip pat gali atsisakyti duoti parodymus.
Tyrimui vadovavęs prokuroras Darius Jakutis yra sakęs, kad ikiteisminio tyrimo metu nebuvo nustatytas poreikis B. Mikutavičiui dėl jo psichikos būklės taikyti vyrui medicinines priemones.
Dėl vienos moters nužudymo B. Mikutavičiui pateiktas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 129 straipsnio 1 dalį, kurioje numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
Dėl kitos moters nužudymo vyrui inkriminuojama veika, numatyta BK 129 straipsnio 2 dalies 6 punkte – pareigūnai mano, kad pagal nustatytą sužalojimų padarymo mechanizmą, aukai turėjo būti ir greičiausiai buvo sukeltos didelės kančios. Dėl to veika kvalifikuota buvo kaip nužudymas itin žiauriai. Už nužudymą itin žiauriai gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos.
Su viena iš aukų B. Mikutavičius turėjo užsitęsusį konfliktą dėl esą jo išvarymo iš buto.
Kaltinamasis slėpėsi
Policijos duomenimis, praėjusių metų gruodžio 4 d. pranešta, kad Kaune, Vinco Krėvės prospekte, buvo rastas 2003 m. gimusios merginos kūnas su pjautine žaizda.
Vėliau buvo gautas pranešimas, kad nepavyksta susisiekti su giminaite. Atvykus tarnyboms, Kaune, bute, esančiame Pramonės prospekte, rastas 2001 m. gimusios merginos kūnas su smurto žymėmis.
Teisėsauga tuomet paskelbė įtariamojo nužudymais B. Mikutavičiaus nuotrauką. Vyras slapstėsi, tačiau buvo sulaikytas po kelių parų.
Tada skelbta, kad vyras įtariamas nužudęs savo pusseserę ir nekilnojamojo turto brokerę.
B. Mikutavičius buvo sulaikytas civilių asmenų.
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