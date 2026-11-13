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Kasčiūnas prabilo apie didelę Budrio klaidą: „Akivaizdu“

2026-11-13 09:48 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-13 09:48
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Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys daro didelę klaidą, siekdamas atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje bei siūlydamas pakeisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą.

Kęstutis Budrys
GALERIJA (19)

Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys daro didelę klaidą, siekdamas atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje bei siūlydamas pakeisti Taivaniečių atstovybės pavadinimą.

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„Iš diplomatinio meno pusės, iš to kampo, akivaizdu, kad ministras Budrys padarė didelę klaidą ir save įstūmė į kampą, todėl tikrai turiu pakartoti, kad esame savotiškuose politiniuose spąstuose“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė L. Kasčiūnas.

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Konservatorių lyderis: Kęstutis Budrys daro didelę klaidą siekdamas atkurti santykius su Kinija

Anot jo, didžiausia ministro klaida yra siūlymas pakeisti atstovybės pavadinimą neturint garantijų, kad Kinija sutiks atkurti aukštesnio lygio diplomatinį atstovavimą.

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„Tas sprendimas ultimatyviai pasiūlyti taivaniečiams pakeisti pavadinimą neturint jokių derybinių garantijų iš Kinijos pusės, kad tai ką nors pakeis šalių santykiuose, štai čia yra, man atrodo, pati silpniausia pono Budrio vieta“, – teigė konservatorių pirmininkas.

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Jo vertinimu, pakeitus atstovybės pavadinimą, Kinija galėtų tai išnaudoti propagandai, o Lietuvos diplomatinis autoritetas susilpnėtų.

L. Kasčiūno teigimu, Lietuva turėtų stabdyti pradėtus veiksmus dėl santykių su Pekinu normalizavimo ir daugiau dėmesio skirti Taivano investicijų pritraukimui bei bendradarbiavimui su Jungtinėmis Valstijomis.

Kaip rašė BNS, ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijos atstovai su Vilniuje viešinčia Kinijos delegacija aptarė galimybes atkurti diplomatinį atstovavimą Pekine ir Vilniuje. Šalys sutarė tęsti konsultacijas, tačiau susitikimo detalių nekomentavo.

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Lietuvos ir Kinijos santykiai pašlijo 2021 metais Vilniuje atidarius Taivaniečių atstovybę. Kitose šalyse tokios atstovybės vadinamos Taipėjaus vardu.

Dėl to Pekinas vienašališkai pažemino diplomatinį atstovavimą nuo ambasadorių iki laikinųjų reikalų patikėtinių lygio. Lietuvai atsisakius išduoti naujas akreditacijas Kinijos diplomatams, nuo pernai gegužės šalyje neliko nė vieno šios valstybės diplomato.

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Šią savaitę naujienų portalas „Delfi“ skelbė, kad URM rugsėjį pateikė Taivaniečių atstovybei prašymą pakeisti jos pavadinimą, mainais siūlydama keletą dvišalių ekonominių susitarimų ir specialaus pasiuntinio Taivanui pareigybę ministerijoje.

K. Budrys sako, kad pokalbiai šia tema vyko, tačiau ne ultimatumų kalba.

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