Tęsiamos Švedavičiaus ir Peciuno bylos: teisme planuojama apklausti tris nukentėjusiuosius

Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo T. Švedavičiaus byla, penktadienį planuojama nuotoliniu būdu apklausti tris nukentėjusiuosius.
Iš viso šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų.
Vilniaus teismai tęs kunigų bylų nagrinėjimą – bus apklausiami nukentėjusieji ir kaltinamasis
Teismas bylą nagrinėja uždaruose posėdžiuose. T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu.
Be kita ko, ekskunigas galimai įtraukė vaiką girtauti, vaiką išnaudojo pornografijai ir disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.
Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.
Vilniaus miesto apylinkės teisme penktadienį bus tęsiamas kunigo R. Peciuno ir Barbaros Leščevskos bylos nagrinėjimas. Jie kaltinami disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.
Ši byla taip pat nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. Abu kaltinamieji nepripažįsta kaltės.
Ankstesniame posėdyje buvo apklausta B. Leščevska, o penktadienį ketinama apklausti R. Peciuną.
Dvasininkas žurnalistams yra sakęs, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamos šeimos ir nėra pornografinio pobūdžio.
Nuo tyrimo pradžios R. Peciunas yra nušalintas nuo pareigų, tačiau tebėra kunigas.
BNS skelbė, kad įtarimai kunigui buvo pareikšti ir dėl votų (tai asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, aukojamas maldos vietoje – BNS), kurių nuotraukos buvo rastos pas jį, tačiau kaltinimas dėl šios įtarimų dalies jam nebuvo pareikštas.
Kaltinamojo teigimu, jis su šeima, dėl kurios atsiųstų vaizdų yra teisiamas, nuolat bendrauja. Kai kurios iš tų nuotraukų ir vaizdo įrašų, pasak R. Peciuno, užkliuvo tyrėjams ir prokurorams. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
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