Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tęsiamos Švedavičiaus ir Peciuno bylos: teisme planuojama apklausti tris nukentėjusiuosius

2026-11-13 06:16 / šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut. / Publikavo:
2026-11-13 06:16
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus teismuose penktadienį bus toliau nagrinėjamos buvusio dvasininko Tado Švedavičiaus ir kunigo Ryšardo Peciuno baudžiamosios bylos.

Vaikų seksualiniu išnaudojimu kaltinamas Tadas Švedavičius slepiasi nuo žurnalistų, bylos nekomentuoja (nuotr. Žygimantas Gedvila, ELTA)
GALERIJA (1)

Vilniaus teismuose penktadienį bus toliau nagrinėjamos buvusio dvasininko Tado Švedavičiaus ir kunigo Ryšardo Peciuno baudžiamosios bylos.

REKLAMA
1

Vilniaus apygardos teisme, kur nagrinėjama seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo T. Švedavičiaus byla, penktadienį planuojama nuotoliniu būdu apklausti tris nukentėjusiuosius.

Iš viso šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų.

(1 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaikų seksualiniu išnaudojimu kaltinamas Kunigas Tadas Švedavičius

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniaus teismai tęs kunigų bylų nagrinėjimą – bus apklausiami nukentėjusieji ir kaltinamasis

Teismas bylą nagrinėja uždaruose posėdžiuose. T. Švedavičius kaltinamas mažamečių ir nepilnamečių seksualiniu prievartavimu, lytinės aistros tenkinimu pažeidžiant nepilnamečio asmens seksualinio apsisprendimo laisvę, jaunesnių negu 16 metų asmenų tvirkinimu.

REKLAMA
REKLAMA

Be kita ko, ekskunigas galimai įtraukė vaiką girtauti, vaiką išnaudojo pornografijai ir disponavo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas.

REKLAMA

Teisėsaugos duomenimis, fiksuoti 34 nusikalstami epizodai. Nusikaltimai daryti 23 metus – nuo 2002 iki 2025 metų.

Vilniaus miesto apylinkės teisme penktadienį bus tęsiamas kunigo R. Peciuno ir Barbaros Leščevskos bylos nagrinėjimas. Jie kaltinami disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai.

Ši byla taip pat nagrinėjama uždaruose posėdžiuose. Abu kaltinamieji nepripažįsta kaltės.

Ankstesniame posėdyje buvo apklausta B. Leščevska, o penktadienį ketinama apklausti R. Peciuną.

REKLAMA
REKLAMA

Dvasininkas žurnalistams yra sakęs, kad nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamos šeimos ir nėra pornografinio pobūdžio.

Nuo tyrimo pradžios R. Peciunas yra nušalintas nuo pareigų, tačiau tebėra kunigas.

BNS skelbė, kad įtarimai kunigui buvo pareikšti ir dėl votų (tai asmeninės padėkos, įžado arba prašymo ženklas, aukojamas maldos vietoje – BNS), kurių nuotraukos buvo rastos pas jį, tačiau kaltinimas dėl šios įtarimų dalies jam nebuvo pareikštas.

Kaltinamojo teigimu, jis su šeima, dėl kurios atsiųstų vaizdų yra teisiamas, nuolat bendrauja. Kai kurios iš tų nuotraukų ir vaizdo įrašų, pasak R. Peciuno, užkliuvo tyrėjams ir prokurorams. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų