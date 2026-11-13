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Šypsenos ir šokiruojantys žudiko pareiškimai: skelbia naujausią žinią dėl Mikutavičiaus psichikos

Papildyta 13.10 val.
2026-11-13 12:28 / šaltinis: BNS / aut. / Publikavo:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut. / Publikavo:
2026-11-13 12:28
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Dviejų merginų nužudymu kaltinamam Benui Mikutavičiui nustatytas psichikos sutrikimas, bet jis netrukdo atsakyti už savo veiksmus, teigia kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Jakutis.

Dviejų merginų nužudymu kaltinamam Benui Mikutavičiui nustatytas psichikos sutrikimas, bet jis netrukdo atsakyti už savo veiksmus, teigia kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Darius Jakutis.

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„Taip, yra nustatytas psichikos sutrikimas, bet aš negalėčiau viešai čia komentuoti, nes tai yra privatūs duomenys“, – žurnalistams po pirmojo bylos posėdžio penktadienį sakė prokuroras.

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Jis pažymėjo, kad pernai gruodį teismo paskirta psichiatrinė ekspertizė parodė, jog B. Mikutavičius yra pakaltinamas.

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„Išvada buvo, kad gali (atsakyti už savo veiksmus – BNS)“, – sakė D. Jakutis.

„Kiek tai (sutrikimas – BNS) trukdo ar netrukdo, įvertins ir galutinį tašką čia padės teismas, aš tik galiu vadovautis tuo, ką man parašė ekspertai ikiteisminio tyrimo metu“, – nurodė jis.

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Taip prokuroras kalbėjo po to, kai B. Mikutavičius pirmojo teisiamojo posėdžio metu penktadienį sutiko duoti parodymus ir papasakojo, kaip nužudęs dvi merginas.

Kaltinamasis taip pat teigė planavęs dar bent kelis nužudymus, bet neatskleidė, kodėl jų neįvykdė.

D. Jakutis nurodė, kad per anksti spręsti dėl pakartotinės psichiatrinės ekspertizės kaltinamajam skyrimo.

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Pasak prokuroro, susipažinęs su bylos medžiaga, prieš ją perduodant teismui, B. Mikutavičius prašė vėl atlikti ekspertizę, bet šį prašymą teisėsauga tuomet atmetė.

„Manau, reikia surinkti daugiau duomenų, ir čia jau yra teismo pozicija ir vertinimas. Aš, kaip vienas iš proceso dalyvių, galiu siūlyti arba pasisakyti už, arba prieš tokį sprendimą, tačiau net ir man dar susidaryti nuomonę yra per anksti“, – sakė valstybinis kaltintojas.

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Kaltinamasis pirmajame posėdyje duodamas parodymus teigė sąsiuviniuose turėjęs sąrašą žmonių su tikslu juos nužudyti, tačiau juos išmetė miške. Pasak prokuroro, šių daiktų teisėsaugai rasti nepavyko.

„Jeigu girdėjote jo parodymus teismo salėje,  jis pasakė, kad užrašus sunaikino. Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikti veiksmai tokiems dalykams paieškoti, tačiau jų nebuvo surasta“, – sakė D. Jakutis.

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Pasak jo, ikiteisminiame tyrime B. Mikutavičius dėstė kitokius nužudymų motyvus, įvykių aplinkybes negu teisme.

„Buvo labiau akcentuojama asmeninė, konfliktinė situacija, o dabar jis lyg nurodo planavęs apskritai kuo daugiau žmonių nužudyti be kažkokių asmeninių motyvų arba ne vien asmeniniais motyvais“, – kalbėjo prokuroras.

Advokatas: pakartotinė ekspertizė nereikalinga

Nukentėjusiąja pripažintai nužudytos pusseserės mamai atstovaujantis advokatas Aleksandras Pocius žurnalistams tvirtino, kad kaltinamojo parodymai šiek tiek keičiasi atsižvelgiant į tai, kas nustatoma byloje.

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Pasak advokato, B. Mikutavičiui būtų palanki pakartotinė teismo psichiatrinė ekspertizė, bet, A. Pociaus nuomone, ji parodytų tą patį rezultatą.

„(Jau atlikta – BNS) ekspertizė yra labai išsami, jis buvo ilgai stebimas, atsakyta praktiškai į visus klausimus, todėl pagrindo skirti papildomą arba, paskyrus naują ekspertizę, sulaukti kitų atsakymų, aš nematau“, – teigė advokatas.

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(40 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Beno Mikutavičiaus teismas

Jo atstovaujamoji pusseserės mama penktadienį išgirstus B. Mikutavičiaus parodymus vadino pasakomis.

„Žinokite, mes beveik nebendravome. Na, jis visada buvo keistas“, – žurnalistams teigė nukentėjusioji.

Moters teigimu, B. Mikutavičius su jos dukra buvo susipykęs vieną kartą, pernai. Iš kaltinamojo ar jo artimųjų nukentėjusioji atsiprašymo nesulaukė.

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„Baikit juokus. (...) Mes su mama mažai bendraujame, tai tiek žinių“, – kalbėjo moteris.

BNS rašė, kad 1996 metais gimęs B. Mikutavičius kaltinamas pernai gruodžio 4-ąją Kaune nužudęs 2003 metais gimusią savo pusseserę ir 2001 metais gimusią nekilnojamojo turto brokerę.

Padedant gyventojams, vyras kitą dieną buvo sulaikytas.

Brokerės nužudymą prokuratūra kvalifikuoja kaip itin žiaurų, nes moteriai galėjo būti sukeltos kančios, jai peiliu smūgiuota 20–30 kartų. Pusseserei sukelti sužalojimai padaryti dviem veiksmais. Abu nusikaltimai padaryti nedraudžiamu turėti taktiniu peiliu.

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