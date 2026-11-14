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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Iš pradžių atsirado vibracija“ – Laura pašiurpo sužinojusi, kas nutiko automobiliui

2026-11-14 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-14 20:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Automobilį „Toyota Avensis“ nusipirkusi vilnietė Laura netrukus pajautė, kad transporto priemonei yra kažkas negerai. Jos nuojauta pasitvirtino automobilių servise, kur nustatyta daugybė trūkumų.

Autoservisas, automobilis ( Julius Kalinskas, BNS nuotr.)

Automobilį „Toyota Avensis“ nusipirkusi vilnietė Laura netrukus pajautė, kad transporto priemonei yra kažkas negerai. Jos nuojauta pasitvirtino automobilių servise, kur nustatyta daugybė trūkumų.

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Paaiškėjo, kad šių trūkumų pašalinimas kainuotų daugiau nei pats automobilis. Už „Toyota“ Laura sumokėjo 7,8 tūkst. eurų. Defektus nustatę specialistai teigė, kad juos sutvarkyti atsieitų 8 225 eurai (detalės – 6 904 eurai ir darbas – 1 321 euras).

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Tokios įvykių eigos priblokšta vilnietė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nutraukti 2024 m. gruodžio 5 d. sudarytą automobilio „Toyota Avensis“ pirkimo–pardavimo sutartį. Laura prašė grąžinti ne tik sumokėtus 7,8 tūkst. eurų, bet ir 229 eurus patirtų išlaidų nustatinėjant automobilio defektus.

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Netrukus išlindo automobilio trūkumai

Laura teisme pasakojo, kad pradėjus automobiliu važinėti, išaiškėjo jo kokybės trūkumai, apie kuriuos ji nebuvo informuota ir kurių negalėjo nustatyti pati, nes šie trūkumai nebuvo tiek akivaizdūs, kad juos būtų galima pastebėti neturint specialių žinių:

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„Iš pradžių atsirado automobilio vibracija, išlindo greičių dėžės darbo defektai, išaiškėjo, kad nuvažiavus nedidelį atstumą yra neproporcingai naudojamas variklio tepalas, nustatyta ir daugiau gedimų.

Užsakiau automobilio patikrą oficialiame automobilių servise. Patikrinus automobilį, buvo nustatyta daugybė jo trūkumų. Tai ir prasta valytuvų būklė, ir silpnas akumuliatorius, ir minimalus alyvos kiekis variklyje.

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Taip pat kondicionieriaus radiatoriaus gedimas, netinkamai pritvirtintas priekinis automobilio registracijos valstybinis ženklas, prastas žieminių padangų protektorius, alyvos pratekėjimas iš pavarų dėžės.

Nustatyta, kad nėra variklio apsaugos, o dugno apsauga automobilio gale buvo sulaužyta, galimai dėl sankabos gedimo sunkiai jungėsi greičių dėžės pavaros. Detalesniam automobilio įvertinimui automobilį pristačiau ir į specializuotą autoservisą.“

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Pagal specialistų apžiūros metu nustatytus automobilio defektus, jų šalinimas kainuotų 8 225 eurus.

„Tai buvo tik preliminarios kainos, kadangi kai kuriems apžiūroje nurodytiems defektams nustatyti, pavyzdžiui, alyvos prasisunkimui iš greičių dėžės, sistemoje fiksuotų klaidų ir kitų gedimų tiksliam įvertinimui, buvo reikalinga papildoma diagnostika. Tad remonto kaina galėjo ženkliai išaugti.

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Man parduotas automobilis neatitiko kokybės reikalavimų, todėl juo važinėti tapo neįmanoma. O automobilio gedimų šalinimas būtų neproporcingas jo pirkimo kainai, kainuotų iš esmės daugiau negu už jį buvo sumokėta. Kreipiausi į automobilį pardavusią bendrovę, tačiau jų atstovai atsisakė bendradarbiauti sprendžiant kilusį ginčą“, – priežastis, kodėl kreipėsi į teismą pateikė Laura.

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Moteris pasakojo, kad sutartyje buvo įvardyti tik keli trūkumai: pradėjęs rūdyti kairysis sparnas, nevisiškai laikėsi dugno apsaugos, akumuliatorius turi korozijos, DPF filtro klaida. Tačiau nusipirkus automobilį buvo nustatyti kiti automobilio trūkumai.

„Automobiliu naudojausi vos kelias dienas, juo nenuvažiuota net 200 kilometrų, kai išryškėjo esminiai trūkumai, dėl kurių nebuvo galima dalyvauti eisme. Vairuoti tokį automobilį tapo nesaugu ir nepatikima“, – pabrėžė Laura.

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Su ieškiniu nesutiko

Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovė atsiliepime nurodė šiuos argumentus:

„Automobilio techninė apžiūra buvo atlikta 2023 spalio 25 d. ir galioja iki 2025 m. lapkričio 9 d. Ši aplinkybė patvirtina, kad automobilis buvo ir yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį. Ieškovė buvo informuota, kad automobilis eismo ir kitų įvykių metu buvo apgadintas, ir kokia yra jo būklė. Prieš sudarant automobilio pirkimo-pardavimo sutartį, sumokant jo kainą ir priimant jį, 2024 m. gruodžio 5 d. automobilį ieškovės sūnus apžiūrėjo ir patikrino jo pasirinktame automobilių remonto servise.

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Ieškovės sūnaus pasirinktame automobilių remonto servise nustatė tokius automobilio trūkumus: „kietųjų dalelių filtro lempos perkrova slopina regeneraciją, užstrigo vožtuvas poslinkio metu, ilgo dreifo gedimo kelias“, t. y. iki automobilio pirkimo ir perdavimo naudotis ieškovei kitų automobilio trūkumų ieškovės sūnaus pasitelkti specialistai nenustatė ir jų nebuvo.“

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Pridurta, kad ieškovės sūnaus pasitelktiems specialistams nustačius nurodytus automobilio trūkumus, buvo 300 eurai sumažinta „Toyota“ pardavimo kaina:

„Ieškovės sūnus trūkumus įvertino 300 eurų ir dėl to automobilio kainą sumažinome nuo 8,1 tūkst. iki 7,8 tūkst. eurų. Praėjus 6 dienoms po to, kai ieškovė pradėjo naudoti automobilį, atsirado daugiau trūkumų, kurie prieš tai nebuvo nustatyti. Todėl šie automobilio sugadinimai atsirado po automobilio perdavimo ieškovei ir jai pačiai naudojant automobilį.

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Prie naudoto automobilio trūkumų ieškovė taip pat vardija: prasta valytuvų būklė, silpnas akumuliatorius, minimalus alyvos kiekis variklyje, „išbirėjęs“ kondicionieriaus radiatorius, netinkamai pritvirtintas priekinis automobilio registracijos valstybinis ženklas, prastas žieminių padangų protektorius, kurie yra naudoto automobilio požymiai, o ne trūkumai.“

Teismas palankus pirkėjai

Nepaisant atsakovės bandymų išsisukti, teismas nusprendė vilnietės ieškinį tenkinti visiškai. Todėl įpareigota nutraukti tarp ieškovės ir atsakovės sudarytą automobilio „Toyota Avensis“ pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją.

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Atsakovei turi būti perduotas minėtas automobilis, o ieškovei turi būti sumokėta 7 800 eurų. Taip pat vilnietei iš atsakovės priteistos papildomos 229 eurus siekusios išlaidos ir 2 181 euras bylinėjimosi išlaidų.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu, skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą

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