Tik įsigytu „Audi“ uteniškis vos pasiekė automobilių servisą: „Staiga pajautė stiprų trūkčiojimą“

Pardavėjas siūlė sutvarkyti problemą pakeičiant pavarų dėžės tepalus, bet automobilių serviso meistrai užtikrino, jog tai gedimo tikrai neišspręs. Tad Audrius atsisakė „Audi“ pardavėjo pasiūlymo.

Bet susitarti gražiuoju, kad pirkėjui būtų grąžinti pinigai, o pardavėjas pasiimtų automobilį atgal taip pat nepavyko. Taip viskas persikėlė į teismą, kur ginčas buvo išspręstas pirkėjo naudai.

Bylos aplinkybės

Audrius kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti automobilio „Audi A4“ pirkimo–pardavimo sutartį ir taikyti restituciją grąžinant automobilį pardavėjui.

Vyras prašė jam grąžinti sumokėtus 6 050 eurų. Taip pat priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas automobilio „Audi A4“ aptarnavimo ir detalių keitimo išlaidas autoservise (tepalų keitimas, filtrų keitimas, variklio pagrindinio diržo keitimas, riebokšlio keitimas, salono valymas) bei techninės apžiūros išlaidas – viso 840 eurų.

Audrius pasakojo, kad praėjusių metų kovą nusipirko automobilį „Audi A4“ už 6 050 eurų. Dar skambinant pagal skelbimą atsakovas patikino, kad parduodamas automobilis yra visiškai techniškai tvarkingas.

Skambučio garso įrašas pateikiamas teismui. Vėliau, prieš perkant automobilį ieškovui buvo nurodyta, kad automobiliui yra reikalinga nedelsiant pakeisti tepalus, filtrus ir pagrindinį variklio diržą.

Pirkdamas automobilį ieškovas pastebėjo smulkius automobilio trūkumus (labai purviną saloną, kėbulo pabraižymus, rūdis ir kt.), kurie neturi įtakos automobilio saugiam eksploatavimui.

Nusipirkęs automobilį ieškovas tą pačią dieną važiavo tiesiai į servisą iš anksto sutartam automobilio aptarnavimui. Pakeliui pajautė stiprų automobilio trūkčiojimą. Servise automobiliui buvo pakeisti tepalai, filtrai, pagrindinis variklio diržas ir išvalytas salonas.

Ieškovas informavo serviso meistrus apie stiprų automobilio trūkčiojimą ir domėjosi, kaip tai galima sutvarkyti. Serviso meistrai nurodė, kad automobilis stipriai trūkčioja dėl pavarų dėžės gedimo, todėl tepalus pavarų dėžėje keisti netikslinga ir yra būtina remontuoti pavarų dėžę.

Ieškovas apie gedimą pranešė pardavėjui, kuris pasiūlė ieškovui pakeisti tepalus pavarų dėžėje, kaip gedimo šalinimo priemonę. Ieškovas pasikonsultavęs su automobilių meistrais, kurie paaiškino, kad tepalo keitimas pavarų dėžėje nepašalins gedimo, nepasinaudojo atsakovo siūlymu.

Audrius surašė rašytinę pretenziją atsakovui. Atsakovas atsisakė iš ieškovo pasiimti automobilį ir grąžinti ieškovui jo sumokėtus už automobilį pinigus. Tada ieškovas raštu pranešė atsakovui, kad atliks autoservise automobilio apžiūrą su tikslu nustatyti automobilio techninę būklę ir pakvietė atsakovą dalyvauti automobilio apžiūroje.

Atsakovas į automobilio apžiūrą neatvyko, todėl automobilis buvo apžiūrėtas atsakovo atstovui nedalyvaujant, o automobilio apžiūros aktas buvo pateiktas teismui. Ieškinyje aiškinama, kad Audriui automobilį pirko jo tėvai.

Šis nupirktas automobilis yra pirmas Audriaus gyvenime. Išleisti pinigai, už kuriuos skaičiuojamos palūkanos, nevažiuojantis automobilis ir neišspręsta susisiekimo problema, kelia ieškovui nuolatinį stresą ir emocinę įtampą.

Dėl to ieškovui sutriko sveikata. Ieškinyje teigiama, kad minėtais atsakovo nesąžiningais veiksmais ieškovui buvo padaryta neturtinė žala, kurią Audrius vertina 500 eurų.

Atsakovo versija

Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašė ieškinį atmesti, kaip neįrodytą. Atsiliepime nurodoma, kad automobilių skelbimų portale atsakovo nurodytu telefono numeriu paskambino asmuo ir teiravosi dėl skelbime parduodamo automobilio „Audi A4“ būklės.

Skelbime dėl parduodamo automobilio buvo nurodyta, kad automobilio pirma registracija yra 2013-05, rida – 247 000 km, kad automobilis važiuoja tvarkingai, kėbulas – be rūdžių, o daugiau informacijos – telefonu.

Sutarus, tą pačią dieną į automobilių pardavimų aikštelę atvyko ieškovas kartu su tėvu, kurie apžiūrėjo parduodamą automobilį. Ieškovo tėvas atliko bandomąjį važiavimą.

Kadangi neveikė parduodamo automobilio vienos pusės parkavimo daviklis ir galinio vaizdo kamera, žibintų apiplovimo sistema, ieškovo tėvas paprašė juos sutvarkyti. Ieškovas kartu su tėvu taip pat buvo informuoti, kad atsižvelgiant į automobilio „Audi A4 „gamybos metus ir ridą (247 000 km) įsigijus automobilį reikia servise pakeisti tepalus, filtrus, automobilio variklio diržą.

Be to, ieškovas ir jo tėvas buvo įspėti, kad stipriai spaudžiant greičio pedalą galimi automobilio šoktelėjimai iš vietos. Anot atsakovo, automobilis važiavo tolygiai, be jokių trūkčiojimų ir šoktelėjimų.

Atsakovas taip pat pašalino automobilio trūkumus: sutaisė vienos pusės parkavimo daviklį ir galinio vaizdo kamerą, žibintų apiplovimo sistemą. Pirkėjai buvo pakviesti pakartotinei apžiūrai.

Kartu su nurodytais asmenimis atvažiavo ir meistras, kuris atliko išsamią automobilio patikrą, prijungė prie automobilio kompiuterinę diagnostiką, tikrino automobilį dažų matuokliu, junginėjo pavaras, atliko bandomąjį važiavimą – važinėjo iš vietos, pirmyn – atgal, važinėjosi keliais.

Meistrui ieškovą ir jo tėvą patikinus, kad už tokią automobilio pardavimo kainą automobilį galima pirkti, jis yra tvarkingas, ieškovas ir atsakovas sudarė automobilio pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys sutartimi susitarė, kad „trūkumai paaiškinti žodžiu, pretenzijų neturiu“.

Teismo sprendimas

Vis dėlto, teismas Audriaus ieškinį nusprendė tenkinti iš dalies. Priimtas sprendimas nutraukti automobilio „Audi A4“ pirkimo–pardavimo sutartį.

Pirkėjui nuspręsta grąžinti jo sumokėtus 6 050 eurų, o pardavėjui – automobilį „Audi“. Iš atsakovo dar priteista 840 eurų pirkėjo patirtų išlaidų.

Taip pat nesąžiningas pardavėjas dar turės padengti 716 eurų siekiančias bylinėjimosi išlaidas. Vis dėlto, teismas nepriteisė Audriaus įvardytos neturtinės žalos.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose.