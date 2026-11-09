Garsiam aktoriui – teismo verdiktas: siunčiamas 10 metų už grotų

51-erių R. Brandas neparodė jokių emocijų, kai teisėjas Joelis Bennathanas (Džoelis Benatanas) Londono Sadarko karališkajame teisme paskelbė bausmę. Buvusi televizijos žvaigždė praėjusią savaitę buvo pripažintas kaltu dėl vieno išžaginimo ir trijų seksualinių užpuolimų prieš keturias moteris 2004–2009 metų laikotarpiu.
Gyveno palaidą gyvenimą
51 metų R. Brandas kaltės nepripažino. Jis teisme tvirtino, kad jaunystėje buvo pamišęs dėl sekso bei gyveno palaidą gyvenimą, tačiau niekada nieko nevertė daryti prieš savo valią.
Tuo metu prokuroras teigė, kad britas buvo negailestingas, viską apskaičiuojantis ir manipuliuojantis „seksualinis plėšrūnas“.
Kadaise kairiųjų pažiūrų veikėjas ir komikas, išgarsėjęs kaip televizijos ir radijo laidų vedėjas, vėliau tapo konservatyviu guru milijonams sekėjų socialiniuose tinkluose.
1975 metais darbininkų šeimoje Esekse, į rytus nuo Londono, gimęs R. Brandas komiko karjerą pradėjo dar paauglystėje, vėliau dirbo MTV laidų ir realybės šou vedėju.
2006–2008 metais jis vedė laidą BBC stotyje „Radio 2“, tačiau pasitraukė po nepadoraus pokšto eteryje, kai serialo „Folčio viešbutis“ (Fawlty Towers) aktoriaus Andrew Sachso (Endriu Sakso) autoatsakiklyje paliko seksualinio pobūdžio balso pranešimą apie jo anūkę.
Vėliau R. Brandas išbandė jėgas Holivude ir buvo trumpai susituokęs su JAV popžvaigžde Katy Perry (Keiti Peri).
Pastaraisiais metais jis atsitraukė nuo tradicinių medijų, persikėlė į Floridą ir subūrė gausią sekėjų auditoriją internete, kur skelbia vaizdo įrašus, juose derindamas sveikos gyvensenos patarimus, sąmokslo teorijas ir mintis apie savo religingumą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.