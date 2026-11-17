„Skundas gautas lapkričio 9 dieną, kol kas sprendžiamas klausimas dėl jo priėmimo nagrinėti. Ar priimti skundą nagrinėti teismas nusprendžia per 7 darbo dienas“, – Eltai sakė Regionų administracinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Sigita Gamulėnienė.
Apie paduotą skundą Eltai patvirtino ir M. Kairys.
„Prašau panaikinti paskirtą tarnybinę nuobaudą“, – rašoma M. Kairio skunde.
LKT vadovas sako, kad egzistavo pareiga patikrinti nuobaudos pagrįstumą ir teisėtumą.
„Skubos tvarka buvo inicijuota, nepaisant pastabų dėl netinkamos tarnybinio pažeidimo tyrimo procedūros“, – mano M. Kairys.
Jis anksčiau sakė, kad, vertinant jo veiksmus dėl kalėjimuose vykdomos reformos, Vyriausybės teisininkai esą pateikė jam palankias pastabas, tačiau į tai atsižvelgta neva nebuvo.
„Vyriausybės kanceliarijos teisininkai buvo pateikę pastabas, kad įstaigos vadovas turi įgaliojimus organizuoti įstaigos darbą, nustatyti pareigybių sąrašą. Tačiau priimant nutarimą (dėl papeikimo skyrimo – ELTA) į šias pastabas nebuvo atsižvelgta, todėl ketinu kreiptis į teismą dėl nuobaudos panaikinimo“, – anksčiau „Facebook“ rašė M. Kairys.
Jis akcentavo, kad pertvarkai kalėjimuose, dėl kurios vykdymo jis sulaukė nuobaudos, pritarė didžiosios pareigūnų profesinės sąjungos. M. Kairys pažymėjo, jog reforma įkalinimo įstaigose nėra vykdoma prievarta.
Vyriausybė spalį LKT direktoriui Mindaugui Kairiui nusprendė skirti papeikimą.
LKT vadovui minėtą nuobaudą siūlė skirti teisingumo ministrė Rita Tamašunienė, atsižvelgdama į tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje konstatuojama, kad M. Kairys, priimdamas sprendimus dėl pareigybių panaikinimo Kauno kalėjime ir nepaisydamas ministrės įsakymo juos atšaukti, pažeidė Vidaus tarnybos statutą bei kitus teisės aktus.
Dar šių metų liepą R. Tamašunienė teigė sulaukusi pranešimų iš profesinių sąjungų, kad reforma kalėjimuose, kurios metu pareigūnai iš Saugumo valdymo skyrių perkeliami į Resocializacijos skyrius, esą vykdoma priverstiniu būdu. Tada ministrė teigė raginusi LKT vadovą M. Kairį savo sprendimus atšaukti, tačiau jis to nepadarė.
R. Tamašunienė mano, jog resocializacijos stiprinimas negali būti vykdomas, silpninant saugumą kalėjimuose.
M. Kairys anksčiau buvo nubaustas keliomis tarnybinėmis nuobaudomis, jos taip pat apskųstos teismui, tačiau jų nagrinėjimas sustabdytas, iki įsiteisės galutinis sprendimas ikiteisminiame tyrime, kuriame vertinamos aplinkybės, susijusios su galimu neteisėtu poveikiu jam.
ELTA primena, kad M. Kairys į LKT paskirtas praėjusios Seimo kadencijos metu. 2023 metų kovą jis buvo paskirtas direktoriaus pavaduotoju, o nuo 2024 metų gegužės tapo tarnybos direktoriumi.
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